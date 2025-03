Estátua rara de 2.000 anos é encontrada em saco de lixo na Grécia Descobertas acidentais de artefatos históricos são comuns no país europeu, reconhecido por seu vasto patrimônio arqueológico Internacional|Do R7 11/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

Escultura antiga retrata uma mulher e está sem a cabeça Divulgação/Polícia Federal da Grécia

Uma estátua de mármore, datada de mais de 2.000 anos, foi encontrada abandonada dentro de um saco de lixo nos arredores de Tessalônica, na Grécia. A descoberta foi feita por um morador da região de Neoi Epivates, que, ao notar a peça próxima a um contêiner de lixo, decidiu entregá-la às autoridades locais.

A escultura de aproximadamente 80 centímetros de altura, que retrata uma mulher e está sem a cabeça, passou por uma análise inicial de arqueólogos, que a identificaram como pertencente ao período helenístico (320 a.C. – 30 a.C.), época marcada pelo desenvolvimento da arte e cultura após as conquistas de Alexandre, o Grande.

O objeto foi encaminhado para um estudo mais detalhado e, posteriormente, será incorporado ao acervo de preservação da autoridade de antiguidades local, segundo a agência de notícias AP.

Quem jogou fora a relíquia?

A polícia iniciou um inquérito para determinar a origem da estátua e quem a descartou. Um homem chegou a ser detido para interrogatório, mas foi liberado sem acusações.

‌



Descobertas acidentais de artefatos históricos são comuns na Grécia, país reconhecido por seu vasto patrimônio arqueológico. Obras de infraestrutura frequentemente revelam relíquias do passado.

Descobertas recentes

Em dezembro, trabalhadores que instalavam um gasoduto próximo a Atenas encontraram uma estátua romana de Hermes, enterrada dentro de um poço revestido de tijolos próximo à Acrópole.

‌



Já em Tessalônica, importantes vestígios foram descobertos durante as escavações para a construção do sistema de metrô, inaugurado em novembro. O projeto revelou uma via romana pavimentada com mármore e milhares de artefatos dos períodos grego, bizantino e otomano, que agora estão expostos em estações da cidade.