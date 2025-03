Estudante morre em academia no Reino Unido após acidente com 65 kg Durante o exercício o rapaz perdeu o equilíbrio, resultando na queda da barra e na compressão de seu pescoço contra o chão Internacional|Do R7 26/03/2025 - 21h38 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hashim Farraj amava esportes, segundo a família Reprodução/X

Um estudante de medicina de 21 anos morreu em um acidente trágico enquanto treinava em uma academia no Reino Unido. Mohammed Farraj realizava elevações de panturrilha na máquina Smith quando escorregou de um degrau de plástico, fazendo com que a barra carregada com 65 kg caísse sobre sua cabeça, causando ferimentos fatais.

O incidente ocorreu na academia Sportspark, na Universidade de East Anglia (UEA). De acordo com o inquérito, imagens de segurança mostraram que Farraj perdeu o equilíbrio, tombando para a frente, o que resultou na queda da barra e na compressão de seu pescoço contra o chão. Dois alunos da academia prestaram os primeiros socorros e chamaram os paramédicos, mas o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O pai da vítima, Hashim Farraj, descreveu o filho como um jovem dedicado e apaixonado pela vida. “Ele era um muçulmano devoto, amava esportes e levava sua saúde muito a sério. Gostava de correr 10 km todas as manhãs e estava treinando para um triatlo Ironman”, relatou.

O Dr. Trey Koev, um dos primeiros a socorrê-lo, contou que estava a poucos metros do estudante quando o acidente aconteceu. “Ele usava um bloco de plástico como apoio para os pés ao realizar o exercício. De repente, escorregou, e a barra caiu imediatamente. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu”, relatou.

‌



Benjamin Price, chefe de operações esportivas do UEA Sportspark, afirmou que Farraj pode ter seguido outra pessoa que havia utilizado o equipamento anteriormente. “Parece que os batentes de segurança da máquina estavam ajustados para um exercício diferente, como o impulso de quadril”, explicou. Na época, não havia uma sinalização sobre a necessidade de ajuste dos batentes, mas o aviso foi posteriormente implementado.

A legista assistente de Norfolk, Johanna Thompson, concluiu que a morte foi um acidente. “Os batentes de segurança não estavam ajustados corretamente. Ao escorregar do bloco de plástico, a barra caiu sobre ele, causando ferimentos fatais”, declarou.

‌



Em nota, a administração do UEA Sportspark lamentou a tragédia e reforçou seu compromisso com a segurança dos frequentadores. “Realizamos uma investigação completa em cooperação com as autoridades, que consideraram nossos procedimentos adequados. Seguiremos trabalhando para garantir um ambiente seguro para todos”, afirmou o comunicado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5