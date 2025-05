Estudo feito por brasileiro revela o rosto verdadeiro de Beethoven Pesquisa inédita usa tecnologia para mostrar aparência real do compositor e examina sua personalidade complexa Internacional|Do R7 28/05/2025 - 14h10 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rosto verdadeiro de Beethoven é revelado pela primeira vez quase 200 anos depois de sua morte Reprodução/Instagram/cogitas3d

Um estudo científico feito por um brasileiro revelou, pela primeira vez, como era o rosto verdadeiro de Ludwig van Beethoven, quase 200 anos após sua morte.

A reconstrução facial, realizada pelo designer Cicero Moraes, foi feita a partir do crânio do compositor e mostra uma aparência tão intimidante quanto sua reputação sugere.

Beethoven, além de ser um dos maiores gênios da música, é lembrado por seu temperamento difícil e aparência desleixada. Retratos históricos costumam mostrar o compositor com olhar severo e expressão carrancuda, características que agora foram confirmadas pela reconstrução científica.

‌



Para a pesquisa, Moraes utilizou fotografias históricas do crânio de Beethoven, fornecidas pela Casa Beethoven em Bonn, na Alemanha, além de dados de medidas coletadas em 1888. A partir disso, ele criou um modelo tridimensional para aproximar a fisionomia do músico.

‌



Para completar a reconstrução, Moraes aplicou marcadores de espessura dos tecidos moles baseados em dados populacionais europeus vivos, projetou o nariz e traçou o perfil facial, chegando a uma representação bastante fiel do rosto do compositor.

‌



O cientista também adicionou detalhes subjetivos, como cabelo e roupas, inspirando-se no famoso retrato de Beethoven feito em 1820 pelo pintor Joseph Karl Stieler. O resultado final recebeu retoques por uma ferramenta de inteligência artificial.

Apesar de o crânio não estar em perfeitas condições devido a cortes feitos após a morte do compositor, a reconstrução se mostrou compatível com uma máscara de gesso feita do rosto dele ainda em vida, o que reforça a confiabilidade do resultado.

A análise feita por Moraes estima a altura de Beethoven entre 1,58 m e 1,66 m, confirmando relatos históricos que o descrevem como de estatura relativamente baixa. A capacidade craniana foi estimada em torno de 1307 cm³, ligeiramente acima da média para homens adultos modernos, e a circunferência da cabeça em 57 cm, também um pouco superior ao valor médio.

Além dos aspectos físicos, o artigo também propõe uma análise da inteligência e do talento do compositor, integrando historiometria e conceitos contemporâneos sobre altas habilidades e genialidade. Essa abordagem contextualiza os desafios pessoais enfrentados por Beethoven, como sua surdez progressiva, e seu impacto na produção artística.

Quanto à genialidade, o estudo discute possíveis faixas de QI atribuídas a Beethoven, situando-o entre 135 e 140 pontos, embora ressalte limitações metodológicas para esse tipo de avaliação póstuma. O artigo, publicado na revista OrtogOnLineMag, enfatiza que o reconhecimento da genialidade do compositor transcende métricas de inteligência e está mais associado à sua criatividade, resiliência, foco intenso e capacidade de resolução de problemas.

Diversos aspectos do caráter de Beethoven são analisados sob a perspectiva da genialidade, incluindo sua persistência, capacidade produtiva, interação social restrita, traços de irritabilidade e ousadia intelectual. O estudo destaca sua superação da surdez para compor obras inovadoras que transformaram a música clássica.

A pesquisa reconhece ainda que, apesar da personalidade difícil e dos problemas de saúde, Beethoven alcançou amplo reconhecimento em vida e consolidou um legado que ultrapassa gerações.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5