Ginastas canadenses impressionam ao misturar elementos de teatro e dança em acrobacias com bambolês

Um grupo de cinco ginastas canadenses vem conquistando o mundo com suas performances com bambolês. Com muitos dos membros criados no picadeiro, os jovens misturam elementos de dança e teatro em um show de criatividade e humor. O sucesso foi tão grande que os rapazes foram contratados por grandes companhias circenses ao redor do mundo, além de entrarem para o Guinness Book , o livro dos recordes, pelas acrobacias impressionantes .