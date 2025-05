Vídeo flagra momento em que pombo é capturado após invadir avião nos EUA

Um voo que partia de Minneapolis com destino a Madison, nos Estados Unidos, teve sua decolagem atrasada por cerca de uma hora, no último sábado (24), após dois pombos invadirem a aeronave.



Um passageiro registrou o incidente inusitado e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Diante da situação, o piloto solicitou autorização para retornar ao portão de embarque, onde funcionários do aeroporto conseguiram remover os pássaros com segurança.