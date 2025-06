'Irã se mostra muito mais fraco na questão militar do que as potências imaginavam', diz especialista

Os Estados Unidos bombardearam instalações nucleares iranianas neste sábado (21). Donald Trump , presidente dos Estados Unidos, afirma que qualquer tentativa de retaliação do Irã será combatida.



Em entrevista ao Hora News neste domingo (22), Augusto Lerner Krieger, coordenador de relações institucionais da StandWithUs Brasil (ONG internacional de apoio a Israel e combate ao antissemitismo), declara que os ataques expuseram a fragilidade do sistema de defesa do Irã.



Os caças iranianos — em sua maioria modelos F-14 e outros muito inferiores aos utilizados por Israel — sequer são colocados no ar, já que tamanha é a diferença de qualidade em relação ao equipamento israelense, conforme Krieger.



Segundo ele, as defesas aéreas eram a "grande esperança" de Teerã para conter os ataques israelenses, mas isso não aconteceu. Após mais de dez dias de confrontos diretos , Krieger afirma que é possível ver que "os israelenses controlam os céus do Irã" e conseguem atingir com precisão os pontos estratégicos. Ele acredita que os ataques expõem a fragilidade do Irã, o que enfraquece o país militarmente e também no campo diplomático.