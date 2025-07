Irã não tem capacidade defensiva contra ataques militares, diz especialista

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã , afirmou que o país está pronto para responder a qualquer novo ataque militar contra seu território. Para Igor Lucena, doutor em relações internacionais, a declaração é uma tentativa do regime demonstrar força em um momento em que está “ferido do ponto de vista político, internamente.”



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), o especialista avalia que o Irã não possui capacidade real de defesa . “O que a gente está assistindo é uma espécie de bravata. Não há forças, russas, chinesas ou qualquer de outra nação aliada do Irã, capaz de entregar armas e equipamentos de quantidade suficiente para que ele possa se defender”, completa.