Exército revela identidade de copiloto de helicóptero que colidiu com avião em Washington Rebecca M. Lobach era capitã da Força Aérea dos EUA e realizava, no momento da colisão, um voo de avaliação Internacional|Do R7 03/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 03/02/2025 - 20h06 )

Durante sua carreira, Lobach ocupou os cargos de líder de pelotão e oficial executiva da companhia no 12º Batalhão de Aviação Reprodução/army.mil

O Exército dos Estados Unidos confirmou a identidade do terceiro tripulante do helicóptero militar que colidiu com um avião em Washington no acidente da última quarta-feira (29). Trata-se da capitã Rebecca M. Lobach, de 28 anos, natural de Durham, Carolina do Norte.

Lobach era copiloto do helicóptero militar e realizava um voo de avaliação anual no momento da colisão. O suboficial-chefe 2 Andrew Loyd Eaves, de 39 anos, atuava como avaliador, enquanto o sargento Ryan Austin O’Hara, de 28, também integrava a tripulação.

O acidente aconteceu quando um avião comercial, transportando 64 pessoas, se preparava para pousar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan e colidiu com o helicóptero. Ambas as aeronaves caíram no rio Potomac. Não houve sobreviventes.

Na sexta-feira (30), o Exército divulgou os nomes de Eaves e O’Hara, mas manteve a identidade de Lobach em sigilo a pedido da família.

No sábado (31), a família de Lobach autorizou a divulgação de sua identidade e publicou um comunicado destacando sua trajetória militar. Formada pelo programa ROTC da Universidade da Carolina do Norte, Lobach ingressou no Exército em janeiro de 2019.

Durante sua carreira, ocupou os cargos de líder de pelotão e oficial executiva da companhia no 12º Batalhão de Aviação, em Fort Belvoir, Virgínia. Com mais de 450 horas de voo, era certificada como piloto em comando.

Como ocorreu o acidente?

Um avião comercial da American Airlines, operado pela subsidiária regional American Eagle, colidiu no ar com um helicóptero militar Black Hawk na noite de quarta-feira (29).

Após a colisão, todas as operações de pouso e decolagem no Aeroporto Ronald Reagan foram temporariamente suspensas, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). Os destroços das aeronaves caíram no rio Potomac, dificultando os trabalhos das equipes de resgate devido às baixas temperaturas da água e à correnteza forte.

As caixas-pretas foram encontradas. Normalmente, duas pessoas são responsáveis pelo controle do tráfego de helicópteros e aviões na região — considerada um dos espaços aéreos mais vigiados do mundo —, mas, segundo fontes citadas pela CBS News, apenas uma estava operando no momento do acidente.