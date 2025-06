Família vende ilha com castelo em ruínas por R$ 41 milhões no Reino Unido Ilha escocesa de Shuna, com 1.100 acres e rica em história, é colocada à venda após 80 anos sob posse da mesma família Internacional|Do R7 24/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 24/06/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Propriedade é descrita como 'uma oferta verdadeiramente rara, rica em herança, maravilhas naturais e possibilidades' Divulgação/Sotheby's

Uma ilha escocesa com um castelo em ruínas foi colocada à venda pela primeira vez em 80 anos por £ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 41 milhões), segundo o jornal britânico The Telegraph.

A propriedade, que pertence à família Gully desde 1945, é descrita pela imobiliária e casa de leilões Sotheby’s como “uma oferta verdadeiramente rara, rica em herança, maravilhas naturais e possibilidades”.

Refúgio histórico

A ilha de Shuna foi comprada pela viscondessa viúva Selby, descendente do político britânico William Court Gully, logo após a Segunda Guerra Mundial, como um refúgio para sua família, segundo a rede britânica BBC.

A viscondessa criou seus quatro filhos — Xandra, Audrey, Michael e Edward — na ilha, que se tornou um lar cheio de memórias. Edward, conhecido como Eddie, mudou-se para Shuna com apenas três meses de idade e viveu lá por 80 anos, segundo seu filho, Jim Gully.

‌



Jim, que cresceu na ilha e agora vive na vizinha Ilha de Seil, descreveu à BBC sua infância em Shuna como “idílica”. Ele e o irmão foram educados em casa pelo avô, Donald Wells, e passaram a infância administrando a fazenda e as casas de férias da ilha.

“Tem sido uma parte enorme da vida de todos nós, e é definitivamente triste que tudo isso esteja chegando ao fim”, disse Jim. Ele acrescentou, no entanto, que a venda traz alívio ao seu pai, que não precisará mais administrar a propriedade.

‌



A venda de Shuna foi motivada pela saída do casal Rob e Kathryn James, que administra a ilha em tempo integral há 12 anos e agora busca novas oportunidades profissionais, segundo o jornal.

A família Gully, que por décadas manteve a propriedade, decidiu que era hora de passar a ilha adiante. “É um alívio para meu pai saber que será mais fácil não ter que gerenciar tudo”, disse Jim Gully.

‌



Ilha à venda tem ao todo 1.100 acres, cerca de 4,45 km² Divulgação/Sotheby's

O que Shuna oferece

A ilha, acessível por uma curta viagem de barco, conta com oito propriedades, totalizando 27 quartos, além das ruínas do Castelo de Shuna, construído em 1911 pelo explorador neozelandês George Buckley.

Buckley, que participou de uma expedição ao Polo Sul em 1907 com Ernest Shackleton, teria se inspirado em plantas encontradas na trágica viagem do Titanic para construir o castelo, segundo o The Telegraph.

O castelo, abandonado desde a década de 1980, hoje tem árvores crescendo pelas janelas. Já Shuna é uma propriedade em funcionamento, com criação de gado e atividades rurais, como caça de galinholas e cervos, oferecidas aos visitantes.

Os seis chalés de férias que existem na ilha, que possui 1.100 acres (cerca de 4,45 km²), são equipados com fontes de energia sustentáveis, incluindo painéis solares, turbinas eólicas, baterias de armazenamento e geradores de reserva.

Mas Shuna não é apenas um refúgio moderno. Evidências arqueológicas, como túmulos e ruínas da Idade da Pedra e do Ferro, mostram que a ilha foi habitada há mais de 4.500 anos. Entre 1750 e 1850, estima-se que entre 70 e 80 pessoas viviam lá.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp