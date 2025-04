Reino Unido em blocos: mapa dos quatro países é recriado para o universo do Minecraft

Já imaginou visitar o Palácio de Buckingham, em Londres, de qualquer lugar do mundo? Agora, além da residência oficial do monarca inglês, é possível contemplar as belezas icônicas do território britânico por meio de uma versão pixelada no Minecraft .



O serviço nacional de mapeamento do Reino Unido aproveitou as possibilidades criativas do jogo eletrônico e decidiu recriar toda a extensão dos quatro países que compõem a região, incluindo Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.



Até o momento, cerca de 100 bilhões de blocos foram usados na construção do mapa. Se apenas um jogador tentasse executar o mesmo projeto, colocando um bloco por segundo, levaria aproximadamente 28 mil anos para concluí-lo.