Fotógrafo que acompanha Trump há oito anos conta como foi fazer a imagem após ataque Chefe da Associated Press em Washington estava no comício da Pensilvânia e relata a ação ao jornal inglês The Guardian

Internacional|Do R7 15/07/2024 - 16h12 (Atualizado em 15/07/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌