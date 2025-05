Funcionária ganha indenização após ser comparada a Darth Vader no trabalho Mulher ganhou cerca de R$ 190 mil em ação trabalhista no Reino Unido Internacional|Do R7 08/05/2025 - 15h36 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h38 ) twitter

Darth Vader é o grande vilão de Guerra nas Estrelas Reprodução de vídeo

Uma funcionária do serviço de doação de sangue do serviço público de saúde no Reino Unido ganhou quase £30.000 (cerca de R$ 190 mil) em indenização após um tribunal trabalhista considerar que ela sofreu um “dano” ao ser comparada ao vilão Darth Vader, da saga Guerra nas Estrelas, por um colega de trabalho durante um exercício de equipe.

O caso ocorreu após membros da equipe realizarem um teste psicológico com temática de Star Wars, baseado no modelo de personalidade Myers-Briggs, como parte de uma atividade de integração. Lorna Rooke, que não participou por estar em uma ligação pessoal, teve o teste respondido por uma colega, Amanda Harber, que anunciou publicamente que ela se encaixava na categoria do personagem Darth Vader.

O tribunal entendeu que ser comparada a um “vilão lendário” como Darth Vader era algo ofensivo e perturbador. Segundo a juíza Kathryn Ramsden, essa associação causou um impacto negativo legítimo no ambiente de trabalho, o que configurou um prejuízo pessoal ou profissional.

‌



Embora o teste tenha descrito a categoria de Vader como a de um indivíduo “muito focado” e com capacidade de unir equipes, o tribunal considerou que a imagem do personagem – metade homem, metade máquina e guiado pelo lado sombrio – era inerentemente negativa e perturbadora.

‌



Rooke relatou que a comparação a fez sentir-se impopular entre os colegas e contribuiu para sua decisão de se demitir no mês seguinte. No entanto, o tribunal não aceitou que o episódio tenha sido a principal razão de sua saída do emprego.

‌



A profissional, que atuava como supervisora de treinamento desde 2003, moveu ações por demissão injusta, discriminação por deficiência e falta de ajustes razoáveis, mas essas alegações foram rejeitadas. A única acusação aceita foi a de sofrer prejuízo profissional. O julgamento foi realizado em Croydon, no sul de Londres.

