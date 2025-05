Idosa morre após cair de canoa e ser atacada por jacaré nos EUA Cynthia Diekema, de 61 anos, foi mordida pelo animal, de 3,45 metros, que virou a embarcação dela em um lago na Flórida Internacional|Do R7 08/05/2025 - 11h17 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idosa morre após cair de canoa e ser atacada por jacaré nos EUA Reprodução/X/@DailyMirror

Uma mulher de 61 anos, identificada como Cynthia Diekema, morreu na terça-feira (6) após ser atacada por um jacaré no lago Kissimmee, na região central da Flórida, nos Estados Unidos.

Cynthia remava com o marido quando a canoa passou sobre um grande jacaré, de cerca de 3,45 metros, que virou a embarcação e jogou o casal na água, segundo a emissora norte-americana CBS News.

O incidente ocorreu próximo à foz do riacho Tiger Creek, no condado de Polk, ao sul de Orlando, de acordo com informações divulgadas pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (7).

O major Evan Laskowski, da FWC, explicou que o jacaré “se agitou e virou a canoa”. Cynthia, que estava na proa, caiu em cima do animal e foi mordida. O marido tentou intervir, mas não conseguiu salvá-la. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

‌



Caçadores de jacarés foram acionados na noite de terça-feira e capturaram dois animais no local. Um deles corresponde à descrição do jacaré envolvido no ataque, enquanto o outro mede entre 3 e 3,35 metros.

Amostras dos jacarés serão analisadas para confirmar se estiveram envolvidos no incidente, segundo Roger Young, diretor executivo da FWC. Não foi informado se os animais foram sacrificados.

‌



Embora ataques de jacarés a humanos sejam raros, a Flórida registra uma média de oito mordidas não provocadas por ano, muitas graves, segundo a FWC. O estado abriga mais de um milhão de jacarés, uma das maiores populações dos EUA, segundo o jornal The New York Times.

Em março, no mesmo lago Kissimmee, uma mulher foi mordida no cotovelo por um jacaré de 2,40 metros enquanto remava e precisou ser socorrida. “Isso serve como um lembrete sombrio da força da vida selvagem que compartilha nossos espaços naturais”, disse Young.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp