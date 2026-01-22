Groenlândia: por que Trump desistiu de bater de frente com a Europa? Especialista analisa recuo do presidente americano após ameaças de invadir a ilha dinamarquesa

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lideranças europeias se reúnem na Bélgica para discutir ameaças dos EUA sobre a Groenlândia.

Trump descarta uso da força militar para anexar a ilha e recua na aplicação de tarifas a países europeus.

Ministro dinamarquês afirma que a situação melhorou, mas Copenhague não se posicionou oficialmente.

Analista sugere que mudanças na postura europeia podem ter influenciado a decisão de Trump de não confrontar a Europa.

Lideranças europeias estão reunidas, em caráter de emergência, na Bélgica, para discutir a crise aberta pelas ameaças dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia. O encontro foi mantido mesmo após Trump ter descartado, em discurso no Fórum Econômico Mundial na Suíça, o uso da força militar para tomar a ilha. O presidente norte-americano também recuou na aplicação de tarifas a países europeus, previstas para começar em 1º de fevereiro.

O ministro das relações exteriores da Dinamarca disse que, após o discurso de Trump, as coisas estão melhores do que já estiveram. Mas Copenhague ainda não se posicionou oficialmente sobre nenhum acordo com os americanos.

Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (22), Uriã Fancelli, analista de relações internacionais, destaca que houve uma mudança de postura recentemente e pode ser que a partir de agora a Europa tenha de fato acertado o tom com Trump. Algo que, segundo o analista, antes era comedido por que os países europeus dependem muito dos EUA para segurança.

“Existem algumas explicações possíveis de por que o Trump pode ter, pelo menos temporariamente, desistido dessa ideia de bater de frente com a Europa. Uma delas seria por conta das retaliações que estavam sendo prometidas pelos europeus”, diz.

Para Fancelli, a segunda explicação possível é que a Europa tinha também ameaçado ativar um dispositivo que ela tem, chamado Instrumento Anticoerção, também chamada de ‘bazuca comercial’ que limitaria a atuação de empresas norte-americanas na Europa, como big-techs.

O especialista ainda traz outra teoria, segundo a qual Trump subiu o tom das ameaças já pensando quando teria que recuar. Uma estratégia que faria parte do modus operandi do empresário em seu segundo mandato na Casa Branca.

“Há quem diga que o Trump, também essa é uma análise que eu até gosto bastante, que o Trump criou todo esse barulho, assim como ele já fez em outros contextos, no qual ele cria um caos, cria uma situação caótica, mobiliza o mundo inteiro, para aí ele, de repente, apresentar uma solução que pode nem ser a melhor das soluções, mas que pode exibir para o resto do mundo que ele conseguiu algum tipo de acordo. Ele fez isso, por exemplo, na questão do acordo dos minerais com a Ucrânia no ano passado”, argumenta.

