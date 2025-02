Grupo terrorista Hamas liberta os três reféns previstos em nova rodada de acordo Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas serão trocados por 180 palestinos presos pelo governo de Israel Internacional|Do R7 01/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 08h04 ) twitter

Yarden Bibas, Keith Siegel e Ofer Calderon serão libertados pelo Hamas neste sábado (1º) Reprodução/X/@TimesofIsrael

O grupo terrorista Hamas libertou, na madrugada deste sábado (1º), os três reféns previstos em nova rodada do acordo de cessar-fogo em Gaza. Yarden Bibas e Ofer Kalderon foram entregues à Cruz Vermelha para transporte até Israel. Keith Siegel saiu em uma operação separada na Cidade de Gaza, segundo informações da rede BBC.

Os reféns fazem parte do grupo de 251 israelenses e estrangeiros sequestrados durante o ataque dos terroristas do Hamas no sul do país, em 7 de outubro de 2023, no episódio que desencadeou o conflito.

Em troca do trio, Israel deve libertar 180 prisioneiros palestinos ainda neste sábado. Nove deles cumprem penas de prisão perpétua e os demais, “sentenças longas”, ainda segundo a BBC.

A libertação dos três reféns faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo que prevê a soltura de 33 israelenses em troca de cerca de 1.904 prisioneiros palestinos, incluindo mais de 100 condenados por ataques terroristas.

Quem são os reféns libertados?

Yarden Bibas

Bibas foi sequestrado separadamente de sua esposa, Shiri, e dos filhos Ariel, de 4 anos, e Kfir, que tinha apenas 10 meses quando foi capturado. O Hamas alega que Shiri e as crianças morreram em cativeiro, mas Israel não confirmou a informação, expressando “grave preocupação” com o destino deles.

Um vídeo do momento do sequestro mostrava Shiri segurando os dois meninos, envoltos em um cobertor, enquanto era levada por homens armados. A possível libertação de Yarden diminui as esperanças de que sua família ainda esteja viva, segundo as agências de notícias.

Keith Siegel

Siegel é um cidadão israelense-americano originário da Carolina do Norte. Ele foi sequestrado com sua esposa, Aviva Siegel, de 62 anos. Aviva foi libertada em novembro de 2023 e desde então tem feito campanha pela libertação do marido.

Em abril do ano passado, o grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo mostrando Keith vivo, ao lado de outro refém, Omri Miran. Nas imagens, ele pede um acordo para a libertação de todos os cativos. Keith é descrito como um homem gentil e dedicado à família.

Ofer Calderon

Calderon é israelense-francês e foi sequestrado junto com dois de seus quatro filhos, Erez, de 12 anos, e Sahar, de 16, que já foram libertados. Ele comemorou dois aniversários em cativeiro. Sua ex-esposa, Hadas, sobreviveu ao ataque dos terroristas em 7 de outubro de 2023.

Acordo de cessar-fogo

O acordo de cessar-fogo, mediado por Catar e Estados Unidos e alcançado em 15 de janeiro, tem três fases, com negociações contínuas para alcançar uma trégua sustentável na Faixa de Gaza.

Até agora, 10 reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados pelo Hamas. A libertação dos restantes, a soltura de mais prisioneiros palestinos e uma possível retirada israelense de Gaza estão entre os objetivos do acordo.

O Hamas afirma que 15 dos 23 reféns ainda não liberados estão vivos, mas não fornece detalhes sobre suas condições. Israel diz que essa informação corresponde às suas próprias estimativas.

Como a guerra começou

O conflito entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro de 2023, quando cerca de 3.000 militantes do grupo terrorista invadiram o sul de Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram outras 251.

Em resposta, Israel lançou ataques consecutivos por ar e terra em Gaza, uma das ofensivas mais mortais e destrutivas em décadas. Mais de 47.000 palestinos foram mortos desde então, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é comandado pelo Hamas e não distingue as baixas entre civis e combatentes.