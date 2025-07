Grupo terrorista Hamas aceita proposta dos EUA para início do cessar-fogo em Gaza Grupo palestino sinaliza disposição para nova rodada de negociações após avanço diplomático liderado por Washington Internacional|Do R7, em Brasília 04/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel e EUA esperavam a resposta do Hamas em relação ao cessar-fogo Reprodução/Record News — 04.07.2025

O grupo terrorista Hamas anunciou nesta sexta-feira (4) ter aceitado, com sinal positivo, a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de dois meses na Faixa de Gaza.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo grupo, o movimento está preparado para iniciar, de forma imediata, negociações voltadas à aplicação do acordo.

“A resposta foi entregue aos mediadores, com postura construtiva. Demonstramos total seriedade e estamos prontos para discutir os próximos passos em torno da implementação do quadro proposto”, divulgou o Hamas em seu canal oficial no Telegram.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O plano, articulado pela diplomacia norte-americana, prevê a suspensão das hostilidades durante 60 dias, além da libertação de reféns e abertura de um processo que vise encerrar o conflito iniciado há quase 21 meses.

‌



Veículos de imprensa israelenses divulgaram nesta sexta-feira (4) que o governo recebeu a resposta formal do Hamas e avalia o conteúdo do documento.

Otimismo de Trump

No início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel também concordou com os termos básicos do acordo. Ele classificou a proposta como “final” e demonstrou otimismo quanto à adesão das partes envolvidas.

‌



A trégua duraria 60 dias. Durante esse período, as lideranças envolvidas se comprometeriam a buscar uma saída definitiva para o conflito.

Questionado na quinta-feira (3) sobre a adesão do Hamas ao novo acordo, Trump preferiu adotar cautela: “Vamos observar os desdobramentos. Teremos uma definição nas próximas 24 horas.”

‌



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, deve embarcar para Washington neste domingo (6). A agenda inclui conversas com Trump sobre a ofensiva militar na Faixa de Gaza, o recente confronto entre Israel e Irã, além de outros temas estratégicos da região.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp