Hambúrguer de aeroporto vira lembrancinha de viagem dos norte-coreanos Passageiros embarcam com grande volume de fast food para levar aos parentes que vivem na ditadura de Kim Jong-un Internacional|Do R7 12/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 02h00 )

Aeroporto Shenzhen Baoan: daqui saem os sanduíches rumo à Coreia do Norte Montagem/Reprodução/www.szairport.com e ESTADÃO CONTEÚDO – 19.03.2010

No aeroporto internacional Shenzhen Baoan, na China, sempre que um voo para a Coreia do Norte está prestes a decolar, um fenômeno curioso ocorre no saguão de embarque. Passageiros norte-coreanos saem em disparada para uma tradicional rede de lanchonetes e fazem grandes compras de hambúrgueres, seja os tradicionais ou os de frango.

Não é raro o estoque de sanduíches acabar nesses dias. Quem embarca no avião rumo a Pyongyang costuma levar na bagagem vários sanduíches.

Esses viajantes são norte-coreanos que tiveram permissão para viajar para a China, como trabalhadores convidados ou representantes de empresas comerciais estatais. Já no saguão de embarque, após terem passado pelo procedimento de check-in, eles sentem-se mais relaxados, acreditando que o risco de estarem sendo monitorados é menor.

Alguns passageiros mais cuidadosos tiram e jogam fora a embalagem de papel para evitar que a comida seja identificada e confiscada. Afinal, é uma comida que traz a marca de um famoso fast food dos EUA. Outros, no entanto, guardam a embalagem como uma lembrança da viagem.

‌



Segundo apurou o jornal japonês Asahi Shimbun, os riscos do lanche parar nas mãos (e bocas) de agentes de fiscalização é baixa. Tanto no embarque na China quanto no desembarque na Coreia do Norte, o alimento não é barrado.

Com isso, muitos viajantes têm a oportunidade de levar o lanche para ser compartilhado com seus parentes. Ajuda na experiência de saborear um produto de fora da Coreia do Norte o fato do voo durar cerca de uma hora. Assim, há uma chance do hambúrguer ainda chegar quente.

‌



Na ditadura de Kim Jong-un não há redes estrangeiras de fast food, mas existem lanchonetes e hambúrgueres sendo vendidos.

Em um dos raros relatos sobre a experiência gastronômica na Coreia do Norte, um turista japonês experimentou os fast foods locais, em 2012, e afirmou que “os hambúrgueres não estavam tão bons, mas o frango frito estava delicioso com uma bela cobertura crocante”.