Milhares de trabalhadores norte-coreanos foram enviados para a Rússia em 2024, diz Coreia do Sul Seul diz que medida viola sanções da ONU, que proíbem regime de Kim Jong-un de enviar cidadãos para trabalhar no exterior Internacional|Do R7 10/02/2025 - 16h14 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h14 )

Putin visitou a Coreia do Norte em outubro do ano passado e assinou tratado de cooperação Divulgação/KCNA

O governo da Coreia do Norte enviou milhares de trabalhadores para atuar em canteiros de obras na Rússia em 2024, em aparente violação às sanções do Conselho de Segurança da ONU, de acordo com a imprensa sul-coreana.

A medida ocorre em meio à crescente cooperação entre Moscou e Pyongyang e à escassez de mão de obra russa devido à guerra contra a Ucrânia, que se aproxima de seu terceiro ano.

De acordo com o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul, o envio de trabalhadores norte-coreanos faz parte de um esforço para contornar as restrições impostas pela ONU (Organização das Nações Unidas), que desde 2017 proíbe o regime de Kim Jong-un de enviar cidadãos para trabalhar no exterior.

Segundo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, todos os trabalhadores norte-coreanos deveriam ter retornado ao país até dezembro de 2019.

‌



A Rádio Free Asia informou que, no ano passado, 13.221 norte-coreanos entraram na Rússia, um número 12 vezes maior que o registrado em 2023. Entre eles, 7.887 teriam declarado que a viagem era para fins educacionais, o que levanta suspeitas de que vistos de estudante estejam sendo usados como subterfúgio para burlar as sanções internacionais.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul reforçou nesta segunda-feira (12) que o envio de trabalhadores para a Rússia é uma violação clara das resoluções da ONU e pediu que todos os estados-membros da organização cumpram suas obrigações no cumprimento das sanções contra Pyongyang.

‌



Especialistas apontam que o envio de mão de obra norte-coreana para o exterior é uma importante fonte de receita para o regime de Kim Jong-un, que enfrenta dificuldades econômicas agravadas pelas sanções e pelo isolamento internacional.

De acordo com um relatório da ONU publicado no ano passado, cerca de 100 mil trabalhadores norte-coreanos estariam empregados em diversos países, gerando uma receita anual estimada de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) para o país.

‌



Tropas norte-coreanas

Além do envio de trabalhadores, a Coreia do Norte também enviou milhares de soldados para a Rússia para apoiar os esforços de guerra contra a Ucrânia, segundo o NIS e os Estados Unidos.

Estima-se que cerca de 11 mil militares norte-coreanos tenham sido deslocados para a região de Kursk, na linha de frente ocidental. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou recentemente que Pyongyang pode estar preparando o envio de mais 20 mil a 25 mil soldados para o conflito.

A aproximação entre Coreia do Norte e Rússia tem gerado preocupações internacionais, principalmente pelo possível fornecimento de armamentos norte-coreanos para Moscou em troca de apoio econômico e militar.