Homem com obsessão por bombeiros provoca dois incêndios em sua casa Britânico já havia feito 80 ligações ao serviço de emergência ao longo de um ano Internacional|Do R7 03/05/2025 - 16h50 (Atualizado em 03/05/2025 - 16h50 )

James Brown foi condenado a oito meses de prisão, além de 150 horas de trabalho comunitário. Northumbria Police

James Brown, de 26 anos, morador de Ashington, na Inglaterra, foi julgado por provocar dois incêndios em sua própria residência na mesma noite. Segundo o tribunal de Newcastle, ele possuía uma obsessão pelo corpo de bombeiros, tendo feito 80 ligações ao serviço de emergência ao longo de um ano.

O primeiro incêndio ocorreu às 20h15 do dia 9 de setembro de 2023. Brown ligou para os bombeiros alegando que faíscas no medidor de eletricidade haviam causado fogo em roupas de cama dentro de um armário. A equipe controlou as chamas e desligou a energia da casa, que sofreu danos por fumaça e calor.

Cerca de 90 minutos depois, Brown fez novo chamado, dizendo que o fogo havia retornado ao mesmo local. Os bombeiros encontraram mais roupas de cama em chamas, apesar da casa estar sem eletricidade. Isso levou os investigadores a concluírem que o incêndio havia sido proposital.

‌



O promotor Joe Hedworth relatou que Brown parecia satisfeito com a chegada das equipes de emergência e até filmava os atendimentos dos bombeiros. Ele demonstrava mais interesse na presença do serviço do que no fogo em si, o que reforçava sua obsessão pela corporação.

‌



Durante o julgamento, Brown confessou os dois crimes de incêndio com risco potencial à vida. O juiz Robert Adams reconheceu a fascinação do réu pelo serviço de emergência e ressaltou os perigos de provocar incêndios em residências geminadas, alertando que vidas poderiam ter sido perdidas.

‌



A defesa afirmou que Brown está extremamente arrependido, busca ajuda psicológica e não voltou a contatar os bombeiros desde os incidentes. Sua advogada, Penny Hall, destacou que ele agora entende os riscos que causou e admite que pessoas poderiam ter morrido.

A corte também revelou que Brown foi recentemente diagnosticado com autismo. Ele trabalhava como limpador de aeronaves, mas está desempregado e em busca de novas oportunidades profissionais.

Como sentença, James Brown recebeu oito meses de prisão com pena suspensa por dois anos, além de 150 horas de trabalho comunitário.

