Guaxinim com cachimbo de metanfetamina é apreendido durante abordagem a motorista nos EUA

Durante uma abordagem a uma motorista com habilitação suspensa , na terça-feira (5), policiais de Ohio, nos Estados Unidos, se depararam com uma cena inusitada: um guaxinim com um cachimbo de metanfetamina na boca. Chewy estava no carro, cercado por outros entorpecentes, como crack. A motorista foi detida e o animal encaminhado a uma equipe especializada.