Homem desaparecido há 9 dias em floresta é encontrado após escrever ‘socorro’ em pedra Canadense sobreviveu bebendo água de lagoas e construindo abrigo improvisado na região selvagem de Cariboo, no Canadá Internacional|Do R7 16/08/2025 - 14h45 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem de 39 anos, Andrew Barber, foi encontrado após 9 dias desaparecido na região selvagem de Cariboo, Canadá.

Ele sobreviveu bebendo água de lagoas e construiu abrigo improvisado após ficar preso em uma área remota.

Seu resgate aconteceu após equipes avistarem "HELP" e "SOS" escritos em uma rocha.

Barber foi levado ao hospital para tratamento e já teve alta, com o resgate sendo atribuído aos esforços de voluntários e órgãos de busca. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Resgate só foi possível porque as equipes de busca avistaram as palavras "HELP" e "SOS" (que remetem a "socorro") escritas por ele em uma rocha e na lama Divulgação/Quesnel Search and Rescue

Um homem de 39 anos foi resgatado com vida após passar nove dias desaparecido na região selvagem de Cariboo, na Colúmbia Britânica, no Canadá. O resgate só foi possível porque as equipes de busca avistaram as palavras “HELP” e “SOS” (que remetem a “socorro”) escritas por ele em uma rocha e na lama.

Andrew Barber desapareceu em 31 de julho, quando a caminhonete dele quebrou em uma área remota. Durante os nove dias, ele sobreviveu bebendo água de lagoas e construindo um abrigo improvisado com madeira e lama.

No momento do resgate, no último dia 8, ele estava desidratado, com uma lesão na perna e tinha dificuldade para ficar de pé, segundo a mídia canadense.

“Ele sofreu alguns ferimentos e estava gravemente desidratado. Nós o encontramos na hora certa”, afirmou o sargento Brad McKinnon, da Polícia Montada Real Canadense de Williams Lake, ao jornal Vancouver Island Free Daily. “Se não o tivéssemos localizado hoje, não sei se teríamos o mesmo resultado”.

‌



McKinnon detalhou que Barber consumia água suja de lagoas para se manter hidratado. “O corpo humano pode ficar muito tempo sem comida, mas com água a situação é diferente. Foi como procurar uma agulha no palheiro”, disse ao The Canadian Press.

O resgate foi realizado por um helicóptero da polícia que avistou a caminhonete de Barber e, posteriormente, o abrigo improvisado. “Não sei se ele teria aguentado mais 24 horas”, disse Bob Zimmerman, do grupo de voluntários Quesnel Search and Rescue, à CBC News.

‌



Após o resgate, Barber foi levado ao Cariboo Memorial Hospital, em Williams Lake, onde recebeu tratamento e já teve alta. O sucesso da operação foi atribuído ao esforço conjunto de voluntários e órgãos parceiros.

“Este resultado é fruto de incontáveis horas em terra e no ar, usando todos os recursos disponíveis. É por isso que treinamos, respondemos e nunca desistimos”, afirmou o Quesnel Search and Rescue em uma nota publicada no Facebook.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem foi o homem encontrado na floresta e quanto tempo ele ficou desaparecido? Um homem de 39 anos, chamado Andrew Barber, foi encontrado após passar nove dias desaparecido na região selvagem de Cariboo, na Colúmbia Britânica, no Canadá. Como ele sobreviveu durante o período em que esteve desaparecido? Andrew sobreviveu bebendo água de lagoas e construindo um abrigo improvisado com madeira e lama. Como as equipes de busca conseguiram localizá-lo? As equipes de busca avistaram as palavras "HELP" e "SOS" escritas por ele em uma rocha e na lama, o que possibilitou seu resgate. Qual era a condição de Andrew no momento do resgate? No momento do resgate, Andrew estava desidratado, com uma lesão na perna e dificuldade para ficar de pé. O que disse o sargento Brad McKinnon sobre o resgate? O sargento Brad McKinnon afirmou que Andrew sofreu alguns ferimentos e estava gravemente desidratado, ressaltando que a equipe o encontrou na hora certa, pois se não o tivessem localizado naquele dia, o resultado poderia ter sido diferente. Que tipo de água Andrew consumiu para se manter hidratado? Andrew consumiu água suja de lagoas para se manter hidratado durante o período em que esteve perdido. Como foi realizado o resgate de Andrew? O resgate foi realizado por um helicóptero da polícia que avistou a caminhonete de Andrew e, posteriormente, o abrigo improvisado que ele havia construído. Qual foi a avaliação do grupo de voluntários sobre a situação de Andrew? Bob Zimmerman, do grupo de voluntários Quesnel Search and Rescue, comentou que não sabia se Andrew teria aguentado mais 24 horas sem ser encontrado. O que aconteceu com Andrew após o resgate? Após o resgate, Andrew foi levado ao Cariboo Memorial Hospital, em Williams Lake, onde recebeu tratamento e já teve alta. Qual foi a mensagem do Quesnel Search and Rescue sobre o resgate? O Quesnel Search and Rescue destacou que o sucesso da operação foi resultado de incontáveis horas de trabalho em terra e no ar, utilizando todos os recursos disponíveis, e enfatizou a importância do treinamento e da perseverança nas operações de resgate.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp