Peixe cai do céu, provoca curto-circuito e incêndio florestal em cidade do Canadá Animal teria sido carregado por uma ave desde um rio localizado a três quilômetros do ponto de origem do fogo Internacional|Do R7 07/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h18 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um peixe derrubado por uma águia causou um incêndio florestal em Ashcroft, no Canadá.

O incidente ocorreu em 30 de julho, mas foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros em 3 de agosto.

A queda do peixe provocou um curto-circuito em uma linha elétrica, gerando faíscas e iniciando o fogo.

O incêndio foi controlado sem feridos, e a águia-pesqueira responsável pela queda do peixe permanece livre. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Agentes encontraram o peixe queimado, caído próximo à linha de energia Divulgação/Ashcroft Fire Rescue

Um peixe derrubado por uma ave provocou um incêndio florestal nos arredores da cidade de Ashcroft, na Colúmbia Britânica, no Canadá. O caso aconteceu em 30 de julho, mas só foi divulgado oficialmente pelo Corpo de Bombeiros local no último domingo (3).

Segundo o comunicado publicado nas redes sociais, a suspeita é que uma águia-pesqueira tenha deixado cair o peixe sobre uma linha de energia. A queda gerou um curto-circuito e faíscas atingiram a vegetação seca, dando início ao incêndio.

A ocorrência foi registrada a cerca de seis quilômetros ao sul da cidade. Quando as equipes chegaram ao local, o fogo já estava sendo combatido por funcionários da concessionária BC Hydro, do rancho Ashcroft Ranch e da empresa Dawson Road Maintenance. Os bombeiros conseguiram conter as chamas com apoio de dois caminhões-tanque.

Durante a operação, os agentes encontraram o peixe queimado, caído próximo à linha de energia. O animal teria sido carregado por uma ave desde um rio localizado a três quilômetros do ponto de origem do fogo. As autoridades afirmam que o calor excessivo pode ter levado o animal a soltar a presa durante o voo.

‌



A hipótese foi confirmada após uma breve investigação no local. O Corpo de Bombeiros tratou o caso com bom humor, dizendo que o principal suspeito “não ficou ferido e ainda está voando livremente”. Em nova publicação dias depois, afirmou que a “águia-pesqueira suspeita” havia sido “capturada” e que o juiz “não concedeu fiança por risco de fuga”.

O incêndio foi controlado antes de atingir áreas residenciais. Não houve feridos.

