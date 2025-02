Um chatbot , espécie de robô com o qual se pode conversar como se fosse uma pessoa real, sugeriu a um jovem que matasse os próprios pais. O caso aconteceu no estado do Texas, nos Estados Unidos.



Durante uma conversa com a plataforma, o adolescente se queixou dos pais, que tentavam restringir o tempo que ele passava na frente das telas, quando foi surpreendido com a resposta do computador. O robô disse que não se surpreendia com notícias de filhos matavam os próprios pais após abuso emocional.



O caso motivou os responsáveis da criança a pedir a suspensão do chatbot na Justiça. A ação responsabiliza o Google por apoiar o desenvolvimento da plataforma.