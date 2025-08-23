Homem é diagnosticado com peste negra na Califórnia após acampamento Apesar do novo caso, especialistas reforçam que a peste continua sendo rara nos Estados Unidos Internacional|Do R7 23/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 23/08/2025 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem na Califórnia testou positivo para peste negra após acampamento.

A doença é rara nos EUA, com cerca de sete casos por ano, principalmente no Oeste.

Os sintomas incluem febre, fraqueza e inchaço dos gânglios linfáticos.

Autoridades recomendam medidas de prevenção para acampamentos em áreas com roedores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sintomas aparecem em até duas semanas após a exposição CDC/Divulgação

Autoridades de saúde dos Estados Unidos confirmaram que um morador da região da Sierra Nevada, no condado de El Dorado, na Califórnia, testou positivo para peste negra. O paciente, que agora se recupera em casa, provavelmente foi infectado após ser picado por uma pulga enquanto acampava em South Lake Tahoe. O último caso registrado na região havia ocorrido em 2020.

A doença, causada pela bactéria Yersinia pestis, é transmitida por picadas de pulgas infectadas que circulam em roedores selvagens como esquilos e tatus. Também pode ser contraída pelo contato com tecidos ou fluidos de animais infectados. Em gatos, por exemplo, a peste pode evoluir para a forma pneumônica e ser transmitida aos donos ou veterinários.

“É importante que as pessoas protejam a si mesmas e seus animais de estimação quando estiverem ao ar livre, especialmente em caminhadas, trilhas e camping em áreas onde há presença de roedores selvagens”, afirmou Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública de El Dorado.

A infecção pode se apresentar em três formas principais. A mais comum é a peste bubônica, em que a bactéria se multiplica nos gânglios linfáticos próximos à picada. Há ainda a peste septicêmica, quando a bactéria invade a corrente sanguínea, e a pneumônica, que afeta os pulmões e pode ser transmitida de pessoa para pessoa por gotículas. Segundo especialistas, a transmissão direta entre humanos não é registrada nos Estados Unidos há mais de um século.

‌



Os sintomas aparecem em até duas semanas após a exposição e incluem febre, fraqueza, náusea e inchaço dos gânglios linfáticos. O tratamento imediato com antibióticos é essencial. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alerta que, sem diagnóstico precoce, a peste pode ser fatal. No mês passado, um homem morreu no Arizona em decorrência da doença.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Apesar do novo caso, especialistas reforçam que a peste continua sendo rara nos Estados Unidos. Em média, sete pessoas são infectadas por ano, principalmente em estados do Oeste como Califórnia, Arizona e Novo México. O Departamento de Saúde Pública da Califórnia monitora roedores na região da Bacia de Tahoe e desde 2021 encontrou a bactéria em 45 animais, incluindo esquilos e tâmias. Somente em 2024, foram quatro registros positivos na área.

‌



“O risco é incrivelmente baixo”, disse Edward Jones-Lopez, especialista em doenças infecciosas da Keck Medicine, da Universidade do Sul da Califórnia. “Se você vive neste país, tem muito mais chance de enfrentar uma longa lista de outras coisas, doenças como o sarampo.”

Autoridades recomendam medidas de prevenção para quem acampa ou faz trilhas em regiões com roedores selvagens. Entre elas estão evitar contato com os animais, manter os pets na coleira, usar calças compridas presas às botas, aplicar repelentes e adotar produtos antipulgas em animais de estimação.

‌



No Brasil, o Ministério da Saúde não registra casos humanos desde 2005, quando houve um episódio no município de Pedra Branca, no Ceará.

Perguntas e Respostas Qual foi o recente caso de peste negra na Califórnia? Um morador da região da Sierra Nevada, no condado de El Dorado, testou positivo para peste negra após ser picado por uma pulga enquanto acampava em South Lake Tahoe. O paciente está se recuperando em casa. Como a peste negra é transmitida? A peste negra é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida por picadas de pulgas infectadas que circulam em roedores selvagens, como esquilos e tatus. Também pode ser contraída pelo contato com tecidos ou fluidos de animais infectados. Quais são as formas de infecção da peste negra? A infecção pode se apresentar em três formas principais: peste bubônica, que afeta os gânglios linfáticos; peste septicêmica, que invade a corrente sanguínea; e peste pneumônica, que afeta os pulmões e pode ser transmitida entre pessoas. A transmissão direta entre humanos não é registrada nos Estados Unidos há mais de um século. Quais são os sintomas da peste negra? Os sintomas podem aparecer em até duas semanas após a exposição e incluem febre, fraqueza, náusea e inchaço dos gânglios linfáticos. O tratamento imediato com antibióticos é essencial, pois a peste pode ser fatal sem diagnóstico precoce. Qual é a frequência de casos de peste negra nos Estados Unidos? A peste continua sendo rara nos Estados Unidos, com uma média de sete pessoas infectadas por ano, principalmente em estados do Oeste, como Califórnia, Arizona e Novo México. Quais medidas de prevenção são recomendadas? Autoridades recomendam evitar contato com roedores, manter os pets na coleira, usar calças compridas presas às botas, aplicar repelentes e adotar produtos antipulgas em animais de estimação ao acampar ou fazer trilhas em regiões com roedores selvagens. Como está a situação da peste negra no Brasil? No Brasil, o Ministério da Saúde não registra casos humanos desde 2005, quando houve um episódio no município de Pedra Branca, no Ceará.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp