Mais de 1.200 ovos são apreendidos em granja irregular com ratos e pulgas no DF Local não tinha autorização para funcionar e fornecia o alimento para estabelecimentos em áreas nobres Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Operação da Seagri-DF apreendeu 1.228 ovos sem selo de inspeção em granja irregular.

Local apresentava problemas sanitários graves, incluindo ratos, piolhos e pulgas.

Granja não tinha autorização para funcionar e foi notificada pela fiscalização.

No dia seguinte, foram apreendidas 47 toneladas de carne bovina com nota fiscal irregular. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Animais como ratos, pulgas e piolhos foram flagrados em meio aos alimentos na granja Divulgação/Seagri-DF/04-08

Uma operação da Seagri-DF (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal) apreendeu 1.228 ovos sem selo de inspeção em uma granja irregular que fornecia ovos para estabelecimentos localizados no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Além da produção clandestina, a fiscalização realizada na última segunda-feira (4) flagrou que o local apresentava graves irregularidades sanitárias, com a presença de ratos, piolhos e pulgas em meio aos alimentos.

Um laudo de inspeção, termo de notificação, termo de apreensão e auto de infração foram emitidos para a granja, que não tem registro junto à Seagri para funcionar no DF.

A autorização de funcionamento é dada mediante uma vistoria prévia do terreno e das instalações.

‌



No dia seguinte (5), 47 toneladas de carne bovina com nota fiscal irregular foram apreendidas pela Seec (Secretaria de Economia do DF) no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento) e em uma carreta na região administrativa de Taguatinga. A estimativa é que o valor das mercadorias seja de cerca de R$ 864 mil, com tributos que podem chegar a R$ 351 mil.

Denúncias de irregularidades devem ser feitas pelo telefone 162 ou pelo site da plataforma de participação social do Governo do Distrito Federal.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp