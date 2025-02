Homem é preso no Japão por chutar coelho em ilha turística; investigação revela mortes misteriosas Ilha dos Coelhos, famosa por atrair turistas do mundo todo, enfrenta tragédia com mais de 77 animais mortos sob circunstâncias suspeitas

Internacional|Do R7 24/01/2025 - 07h43 (Atualizado em 24/01/2025 - 07h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share