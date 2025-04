Homem faz falsa ameaça de bomba contra cruzeiro porque não queria cuidar de pet Americano de 19 anos acabou condenado a oito meses de prisão Internacional|Do R7 15/04/2025 - 19h37 (Atualizado em 15/04/2025 - 19h37 ) twitter

O navio Sunrise precisou ser totalmente revistado por causa da falsa ameaça de bomba Divulgação/Carnival Corp

Um americano de 19 anos foi condenado a oito meses de prisão após enviar uma falsa ameaça de bomba a um navio de cruzeiro. Joshua Lowe confessou ter feito isso por estar irritado com o fato de sua namorada e a família dela terem embarcado em uma viagem pelo Caribe, enquanto ele ficou responsável pelos animais de estimação deles.

O jovem enviou um e-mail à companhia de cruzeiros Carnival Corp dizendo: “Ei, acho que alguém pode ter uma bomba no navio Sunrise”. A mensagem fez com que mais de mil cabines do navio fossem revistadas pelas autoridades após a embarcação já ter deixado o porto de Miami, em janeiro de 2024. O cruzeiro, que ia para a Jamaica, precisou ser desviado.

‌



A promotoria afirmou que o FBI conseguiu rastrear a origem do e-mail até a casa onde Lowe vivia com a família da namorada no estado de Michigan. Ao ser confrontado, ele admitiu que tomou essa atitude impulsiva por estar chateado com a viagem da namorada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com o incidente.

‌



O procurador-assistente Nils Kessler destacou que qualquer ameaça desse tipo deve ser levada a sério, mesmo sendo um trote. Ele ressaltou que o caso não teve consequências físicas, mas gerou grandes prejuízos e mobilizou recursos públicos importantes.

‌



Em carta ao juiz responsável pelo caso, Paul Maloney, Lowe reconheceu sua culpa. “Isso tudo é culpa minha e assumo total responsabilidade”, afirmou.

A acusação por ameaça de bomba pode levar a até cinco anos de prisão, mas a pena do jovem foi reduzida para menos de um ano, considerando sua confissão e arrependimento.

As autoridades federais deixaram claro que não tolerarão esse tipo de comportamento. O FBI afirmou que ameaças falsas causam medo desnecessário e desviam forças de segurança de tarefas críticas.

