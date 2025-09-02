Homem fica com o rosto desfigurado após ser atacado por hienas na África do Sul Em meio ao ataque, vítima reagiu enfiando a mão esquerda na garganta de uma hiena e o polegar direito no olho de outra Internacional|Do R7 02/09/2025 - 16h44 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fazendeiro de 27 anos é atacado por hienas enquanto dormia em uma barraca na África do Sul.

Ele reagiu e conseguiu se libertar após ferimentos graves no rosto, mãos e pernas.

O pai o socorreu e o levou ao hospital, onde passou por cirurgias de emergência.

A reserva natural alerta sobre os riscos de deixar barracas abertas após incidentes semelhantes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Nicolas Hohls foi arrastado de sua tenda por duas hienas em uma reserva sul-africana Divulgação/Collin Hohls

Um fazendeiro de 27 anos sobreviveu a um ataque de hienas enquanto dormia em uma barraca durante uma despedida de solteiro na Reserva Natural de Cape Vidal, na África do Sul. Nicolas Hohls foi arrastado para fora do abrigo pelos animais e sofreu ferimentos graves no rosto, mãos e pernas.

Segundo relatos, ele havia deixado um espaço de cerca de 15 centímetros no zíper da barraca para entrada de ar. Foi por essa abertura que uma das hienas conseguiu prender os dentes em seu pé, puxando-o para fora. Outro animal mordeu sua cabeça. Hohls afirmou que passou de um sono profundo para uma luta pela vida em segundos.

Em meio ao ataque, Nicolas reagiu enfiando a mão esquerda na garganta de uma hiena e o polegar direito no olho da outra, enquanto chutava e gritava para tentar se soltar. O pai, Colin Hohls, de 55 anos, foi acordado pela confusão e correu até o local com uma lanterna.

“Ouvi Nic indo para a cama e, de repente, ele começou a gritar claramente de agonia e uma hiena agarrou sua perna esquerda e o puxou para fora da barraca. Uma segunda hiena o agarrou pela cabeça, então Nic enfiou a mão esquerda na boca da primeira hiena o mais fundo que pôde e o polegar direito no olho da outra”, contou.

‌



Colin disse que os animais recuaram em choque e fugiram quando perceberam a aproximação dele. “Tudo acabou em menos de um minuto, mas quando vi Nicolas ele estava coberto de sangue e eu mal conseguia reconhecê-lo, e havia uma poça grossa de sangue dele no chão.”

Sem ambulância disponível, o pai levou o filho em uma viagem de duas horas até um hospital, onde Nicolas foi submetido a cirurgias de emergência. Os médicos alertaram que o maior risco era de infecção, mas conseguiram estabilizá-lo e realizar reparos no rosto, nas mãos e no tornozelo. O fazendeiro recebeu cerca de 30 pontos no rosto e outros 40 na mão e nas pernas.

‌



“Levamos duas horas para levá-lo até lá, por volta das 3 da manhã de domingo, mas havia uma equipe de médicos esperando. Eles o levaram para a cirurgia e começaram a limpá-lo”, relatou Colin. Ele elogiou os cirurgiões e disse que o filho foi extremamente sortudo por sobreviver.

A administração da reserva confirmou o incidente e afirmou que pretende capturar os animais para avaliar como proceder. “Pedimos a todos os campistas que se certifiquem de que suas barracas estejam fechadas. No incidente do fim de semana, hienas atacaram um visitante depois que ele deixou sua barraca aberta após uma festa e no ataque anterior o nariz de um homem foi gravemente mordido”, informou um porta-voz da Ezemvelo KZN Wildlife.

‌



Casos semelhantes já ocorreram na mesma reserva. No mês passado, um empresário de Joanesburgo teve parte do nariz arrancada após uma hiena morder a janela de gaze de sua barraca.

As hienas podem atingir dois metros de comprimento, pesar até 86 quilos e correr a 64 km/h. Sua mordida chega a 1.100 psi, quase o dobro da de um leão, o que as torna capazes de quebrar ossos. Embora geralmente se alimentem de carcaças, ataques a humanos ocorrem em situações de fome ou quando há restos de comida em acampamentos.

Nicolas segue em recuperação no hospital e deve receber alta no fim de semana, segundo a esposa.

Perguntas e Respostas O que aconteceu com o fazendeiro Nicolas Hohls na África do Sul? Nicolas Hohls, um fazendeiro de 27 anos, sobreviveu a um ataque de hienas enquanto dormia em uma barraca durante uma despedida de solteiro na Reserva Natural de Cape Vidal. Ele foi arrastado para fora do abrigo pelos animais e sofreu ferimentos graves no rosto, mãos e pernas. Como ocorreu o ataque das hienas? Nicolas deixou um espaço de cerca de 15 centímetros no zíper da barraca para entrada de ar, o que permitiu que uma hiena o mordesse no pé e o puxasse para fora. Outra hiena mordeu sua cabeça. Ele relatou que passou de um sono profundo para uma luta pela vida em segundos. Como Nicolas reagiu durante o ataque? Durante o ataque, Nicolas reagiu enfiando a mão esquerda na garganta de uma hiena e o polegar direito no olho da outra, enquanto tentava se soltar chutando e gritando. O que fez o pai de Nicolas durante o ataque? Colin Hohls, pai de Nicolas, foi acordado pelo barulho e correu até o local com uma lanterna. Ele descreveu que ouviu o filho gritar de agonia e viu uma hiena agarrando sua perna esquerda. Ao se aproximar, os animais recuaram e fugiram. Qual foi a condição de Nicolas após o ataque? Após o ataque, Nicolas estava coberto de sangue e seu pai teve que levá-lo em uma viagem de duas horas até um hospital, onde ele passou por cirurgias de emergência. Os médicos alertaram sobre o risco de infecção, mas conseguiram estabilizá-lo e realizar reparos em seu rosto, mãos e tornozelo. O que a administração da reserva disse sobre o incidente? A administração da reserva confirmou o ataque e afirmou que pretende capturar as hienas para avaliar a situação. Um porta-voz da Ezemvelo KZN Wildlife pediu aos campistas que mantenham suas barracas fechadas para evitar incidentes semelhantes. Houve outros ataques de hienas na mesma reserva? Sim, casos semelhantes já ocorreram na mesma reserva. No mês anterior, um empresário de Joanesburgo teve parte do nariz arrancada após uma hiena morder a janela de sua barraca. Quais são as características das hienas? As hienas podem atingir dois metros de comprimento, pesar até 86 quilos e correr a 64 km/h. Sua mordida chega a 1.100 psi, quase o dobro da de um leão, o que as torna capazes de quebrar ossos. Embora geralmente se alimentem de carcaças, ataques a humanos podem ocorrer em situações de fome ou quando há restos de comida em acampamentos. Qual é a situação atual de Nicolas? Nicolas está em recuperação no hospital e deve receber alta no fim de semana, de acordo com sua esposa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp