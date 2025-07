Homem leva ‘cabeçada’ de tubarão durante surfe nos EUA; veja Surfista na Flórida foi derrubado da prancha após colisão com um tubarão-rotador em New Smyrna Beach Internacional|Do R7 01/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h10 ) twitter

Homem leva 'cabeçada' de tubarão durante surfe nos EUA

Um surfista foi surpreendido por uma “cabeçada” de um tubarão-rotador, que saltou da água e o atingiu diretamente na cabeça, enquanto surfava na praia de New Smyrna Beach, na Flórida, nos Estados Unidos.

O incidente, que parece cena de filme, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais (assista abaixo).

Darren Kaye, o surfista envolvido, estava remando em sua prancha na costa de New Smyrna Beach, uma área conhecida pela presença frequente de tubarões, segundo o jornal New York Post.

Ele já havia observado tubarões nadando próximo à costa e até presenciado ataques a outros banhistas, mas nada o preparou para o que aconteceu. “Fiquei muito feliz que a boca dele não estivesse aberta”, contou Kaye à rede norte-americana ABC News.

‌



Os tubarões-rotadores são conhecidos por realizarem saltos giratórios enquanto caçam peixes. Segundo o Museu de História Natural da Flórida, eles podem saltar até seis metros acima da superfície da água.

No caso de Kaye, o tubarão voou na direção dele e o acertou com tanta força que o derrubou da prancha. “Não tinha ideia do que estava acontecendo. Subi imediatamente na prancha, minha pulsação chegou a 195 batimentos por minuto, e remei o mais rápido que pude para sair do caminho”, disse.

‌



Kaye comparou a força do impacto à sensação de ser atropelado por um carro, experiência que ele já viveu e que deixou uma cicatriz em seu cotovelo. “Foi muito forte e poderoso”, descreveu à ABC News.

Os tubarões-rotadores não são conhecidos por terem mordidas fortes ou por serem agressivos com humanos, ao contrário de outras espécies que frequentam a região, como o tubarão-touro, considerado um dos mais perigosos.

‌



Apesar do susto, Kaye nem cogitou deixar de frequentar a praia. Ele voltou a surfar em New Smyrna Beach logo depois. “Surfamos lá o resto do fim de semana, surfamos lá esta manhã e ontem à tarde. Sempre temos ondas. Temos sorte”, afirmou à emissora local.

New Smyrna Beach é conhecida como uma das áreas com maior concentração de tubarões no mundo. O verão é o período em que os ataques de tubarões se tornam mais frequentes nas praias daquela costa.

