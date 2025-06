Tubarão-martelo cai do céu e interrompe partida de frisbee nos Estados Unidos Responsável pela confusão foi uma ave de rapina Internacional|Do R7 10/06/2025 - 17h58 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espécie exata ainda não foi determinada pelas autoridades Reprodução/Live Science

Um jogo de frisbee em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, foi interrompido no dia 18 de maio quando um tubarão-martelo caiu do céu e aterrissou no campo Splinter City, deixando os jogadores perplexos.

O episódio, apesar de inusitado, tem uma explicação natural. Um gavião-pescador sobrevoava a região carregando o tubarão quando foi atacado por dois corvos. Durante a tentativa de escapar, a ave deixou a presa cair, e o animal foi parar no meio do gramado.

Jonathan Marlowe, que estava no local, contou ao site Live Science que pensou se tratar de um peixe comum. “Quando caiu no chão e vimos que era um tubarão-martelo, ninguém acreditou”, relatou.

O tubarão já estava morto ao tocar o solo. A espécie exata ainda não foi determinada, mas, segundo o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, pelo menos três tipos de tubarão-martelo vivem nas águas da região, incluindo o raro tubarão-martelo-da-Carolina.

‌



Embora encontros com animais selvagens sejam comuns na região, onde já foram vistas cobras, guaxinins e até jacarés, a queda de um tubarão do céu pegou até os frequentadores mais acostumados de surpresa.

“Ficamos nos olhando, tentando entender se aquilo realmente tinha acontecido”, disse Marlowe. Os jogadores optaram por deixar o animal onde caiu, na esperança de que o gavião-pescador retornasse para recuperar sua refeição.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp