Homem mata familiares, liga para a polícia e confessa crime momentos depois nos EUA Acusado atirou contra quatro pessoas após discussão sobre divórcio; uma delas sobreviveu e está em estado crítico Internacional|Do R7 04/06/2025 - 11h06 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h06 )

Homem mata familiares, liga para a polícia e confessa crime minutos depois nos EUA Divulgação/Xerife do Condado de Gibson

Um homem de 77 anos, identificado como Patrick Waite, é acusado de matar a esposa, a sogra e um enteado, além de ferir gravemente uma quarta pessoa, em Indiana, nos Estados Unidos. Momentos depois do crime, ele ligou para a polícia e confessou os assassinatos.

Segundo a rede NBC News, Waite enfrenta três acusações de homicídio de primeiro grau pelas mortes de sua esposa, Alma Waite, de 61 anos, sua sogra, Gloria Tapia Garcia, de 81 anos, e seu enteado, Fernando Tapia Ramirez Sr., de 39 anos.

Ele também responde por tentativa de homicídio por ferir seu outro enteado, Juan Tapia Ramirez, de 44 anos, que está internado em estado crítico.

O crime ocorreu na residência onde Waite morava com as vítimas. Segundo depoimentos policiais obtidos pelo jornal New York Post, o suspeito atirou nas pessoas, que estavam em cômodos diferentes da casa, de forma metódica.

Após os disparos, ele ligou para a polícia e confessou o que havia feito. “Eu atirei em todos eles. Certamente não me orgulho disso”, disse Waite em confissão, segundo o jornal local Courier & Press.

Discussão sobre divórcio

De acordo com a polícia, o tiroteio foi motivado por uma discussão entre Waite e sua esposa, Alma, que havia pedido o divórcio recentemente. O conflito, segundo o New York Post, envolveu desentendimentos sobre a posse da casa onde eles viviam.

O homem disse em depoimento que Alma informou que a propriedade havia sido transferida para o nome da filha dela, o que intensificou a briga. “Patrick Waite disse que não sairia de casa porque morava lá havia 27 anos”, disseram as autoridades.

Após a discussão, Wiate abriu fogo contra Alma na cozinha, depois contra Gloria, que estava em uma cama médica devido a um recente derrame, e contra os enteados. Quatro outras pessoas, incluindo uma criança, estavam na casa no momento do ataque. Elas se esconderam durante o tiroteio, segundo a NBC News.

Waite se rendeu pacificamente à polícia. “Sou tão culpado quanto possível”, disse em depoimento, de acordo com o New York Post.

Veronica Valenzuela, parente das vítimas, disse à CBS News que ficou chocada com o crime. Segundo ela, Waite parecia ser uma pessoa gentil, que tratava bem a família. “Alma era o mundo dele”, afirmou.

