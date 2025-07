Homem pede a namorada em casamento em frente a um tornado e foto viraliza Casal de caçadores de tempestades se conheceu online e estava em Dakota do Sul, nos EUA, atrás de fenômenos extremos Internacional|Do R7 03/07/2025 - 12h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 12h35 ) twitter

Bryce Shelton se ajoelha diante da namorada, Paige Berdomas, com tornado ao fundo Reprodução/X/BrandonCopicWx

O que começou como uma amizade virtual entre dois apaixonados por eventos meteorológicos extremos se transformou em uma história de amor digna de filme e com um tornado cinematográfico como pano de fundo.

No último sábado (28), Bryce Shelton surpreendeu sua parceira, Paige Berdomas, com um pedido de casamento em meio a uma perseguição de tempestades no estado de Dakota do Sul, nos Estados Unidos.

Shelton e Berdomas se conheceram por meio da chamada “tuitosfera do clima”, uma comunidade online dedicada à observação de fenômenos climáticos extremos. Após anos trocando mensagens sobre trovoadas e furacões, os dois decidiram se encontrar pessoalmente em junho do ano passado para uma caçada conjunta de tempestades. Desde então, tornaram-se não só parceiros nas estradas, mas também na vida.

‌



“Nos tornamos amigos de verdade online e, depois que nossos relacionamentos anteriores terminaram, nos aproximamos ainda mais”, contou Berdomas à revista People. A sintonia entre eles não se limitava à paixão por tornados. Segundo a própria Paige, eles têm estilos parecidos de perseguição e passaram a produzir vídeos para o YouTube, conquistando audiência entre outros entusiastas do clima.

Shelton, que já planejava o pedido havia 18 semanas, queria que o momento acontecesse diante de uma tempestade memorável, especialmente em Dakota do Sul — estado preferido do casal. A oportunidade perfeita surgiu naquele sábado, quando os dois avistaram um tornado se formando. “Era um dia comum de perseguição para mim”, relembra Berdomas.

‌



Sem levantar suspeitas, Shelton sugeriu uma foto diante da tempestade. “Eu estava de camiseta, shorts de ginástica, com os óculos de proteção, e achei que era só mais uma imagem pra postar”, disse Paige. Mas, enquanto o tornado ganhava proporções impressionantes, ele se ajoelhou e fez o pedido, pegando-a completamente de surpresa.

‌



O momento foi só o começo de uma noite cheia de emoções. Após o pedido, o casal seguiu a perseguição, quando encontraram o amigo e também caçador de tempestades Brandon Copic. Ao saber do noivado, Brandon os convenceu a recriar a cena do pedido diante do tornado mais fotogênico que haviam visto. O registro encantou a comunidade meteorológica online.

“Foi o tornado mais bonito da minha vida”, disse Berdomas. “E o apoio das pessoas tem sido incrível.” Enquanto finalizavam a perseguição, foram surpreendidos por colegas de YouTube, que reconheceram o veículo do casal e pararam para cumprimentá-los com abraços e votos de felicidades.

Shelton e Berdomas agora planejam o futuro, com uma certeza: continuarão caçando tempestades juntos.

