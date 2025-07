China ergue megacomplexo militar secreto dez vezes maior que o Pentágono Base subterrânea ao sul de Pequim estaria equipada com bunker nuclear e pode servir como centro de comando em eventual conflito Internacional|Do R7 03/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 02h00 ) twitter

Imagens de satélite mostram a base chinesa nos arredores de Pequim Maxar Technologies

A China está construindo, de forma sigilosa, um gigantesco complexo militar nos arredores de Pequim que, segundo imagens de satélite e informações de inteligência dos Estados Unidos, poderá funcionar como um bunker nuclear e centro de comando em caso de guerra.

A instalação, conhecida informalmente como “Cidade Militar de Pequim”, tem dimensões impressionantes: estima-se que seja dez vezes maior que o Pentágono.

Localizado a cerca de 32 quilômetros ao sudoeste da capital chinesa, o novo complexo cobre uma área de mais de 4 quilômetros de diâmetro. Apesar da magnitude, não há registros oficiais do projeto nos sites do governo chinês, e a embaixada do país nega qualquer conhecimento sobre a construção.

‌



Imagens obtidas por satélites da Maxar Technologies revelam que, até fevereiro de 2022, o local era predominantemente residencial, com edifícios e grandes terrenos abertos próximos ao reservatório de Chonqing. No entanto, em meados de 2024, iniciou-se uma transformação radical da área, com a demolição de estruturas antigas e a abertura de túneis subterrâneos.

‌



Analistas de inteligência norte-americanos acreditam que o projeto pode substituir o complexo militar das Colinas Ocidentais, da era da Guerra Fria, como o principal centro de comando da China em tempos de guerra. A estrutura é fortemente protegida contra ataques nucleares, o que reforça essa hipótese.

‌



“Pelo tamanho, escala e características parcialmente enterradas, o novo complexo tem potencial para se tornar o principal quartel-general chinês em caso de conflito armado”, afirmou um ex-oficial de inteligência dos EUA ao jornal Financial Times, veículo que revelou a existência da base.

Segundo Renny Babiarz, ex-analista da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial dos EUA, imagens mostram cerca de 100 guindastes trabalhando simultaneamente no local, o que evidencia a urgência e a importância atribuídas à construção. “É um projeto com todas as marcas de uma instalação militar sensível”, declarou.

Além do reforço em concreto e dos túneis profundos, o entorno da base passou a contar com rigorosos controles de acesso. Drones e câmeras estão proibidos, trilhas de caminhada foram removidas, e nenhuma movimentação militar visível é observada do lado de fora, o que contribui para o clima de mistério.

A base parece estar alinhada com os objetivos da liderança chinesa de reformar e modernizar suas Forças Armadas até 2027. O presidente Xi Jinping tem liderado um ambicioso plano de expansão militar, que inclui o desenvolvimento de novas tecnologias e o fortalecimento do arsenal nuclear.

Segundo um pesquisador chinês ouvido pelo Financial Times, o complexo tem apenas uma função: “servir como um bunker do juízo final para o exército cada vez mais sofisticado da China”. Ele também destacou que a escala do projeto reflete as ambições de Xi Jinping de ultrapassar os Estados Unidos em poder militar.

Embora não haja confirmação oficial, o sigilo absoluto e a magnitude da construção indicam que o local terá papel estratégico nas ambições geopolíticas de Pequim. Para especialistas, trata-se de uma clara preparação para um cenário de confronto militar em larga escala.

