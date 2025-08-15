Homem projeta plantação de milho gigante em formato de pedido de casamento nos EUA Fazendeiro de Ohio moldou plantação de 5 hectares, equivalente a sete campos de futebol, para pedir namorada em casamento Internacional|Do R7 15/08/2025 - 11h08 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h08 ) twitter

Plantação foi projetada com a frase "Quer se casar comigo, Caroline?" Divulgação/Circle S Farms

Um fazendeiro de Ohio, nos Estados Unidos, surpreendeu a namorada com um pedido de casamento inusitado: uma plantação de milho de 5 hectares, equivalente a sete campos de futebol, projetada com a frase “Quer se casar comigo, Caroline?”.

Tim Sullivan, o responsável pela ideia, planejou tudo com antecedência. Em abril, ele usou um software agrícola para desenhar o padrão da plantação, que foi plantada em 3 de junho com a ajuda de um trator equipado com tecnologia GPS. Semanas depois, em meados de junho, a mensagem já era visível para quem sobrevoava o campo.

“Eu queria fazer algo grandioso, algo que ela nunca esqueceria”, disse Sullivan à rede norte-americana ABC. Ele confessou ao jornal local The Columbus Dispatch que ficou “super nervoso” com a possibilidade de alguém ver a mensagem do ar e postar nas redes sociais, estragando a surpresa. Felizmente, isso não aconteceu.

Para revelar o pedido, Sullivan convidou a namorada, Caroline Liggett, para um voo, sob o pretexto de que queria aprender a pilotar. Na primeira passagem pelo campo, Caroline não notou a mensagem.

Na segunda tentativa, com o anel de noivado no bolso, Sullivan conseguiu o efeito desejado. “Fiquei muito surpresa que alguém tenha se esforçado tanto para planejar uma proposta como essa”, declarou Caroline à revista norte-americana People. “Eu esperava algo elaborado, mas nada tão extremo”.

O pedido teve um final feliz: Caroline disse “sim”. O casal, que trabalha em empresas agrícolas concorrentes, viu no milharal o cenário perfeito para a proposta. “Era apropriado que nosso pedido acontecesse com o milharal”, afirmou Caroline à People.

A fazenda anunciou o design da plantação em uma publicação no Facebook no último dia 5. A partir de setembro, visitantes poderão caminhar pelas trilhas do milharal, que também inclui três desenhos de abóboras.

“Vejo vocês em breve para uma temporada cheia de diversão, memórias e um pouco mais de amor no ar!”, publicou a fazenda. O casamento de Sullivan e Liggett está marcado para o início de 2026.

