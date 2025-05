Canguru ‘fujão’ dá trabalho para policiais ao escapar pela segunda vez de fazenda nos Estados Unidos

Policiais do Colorado, nos Estados Unidos , trocaram a perseguição de criminosos por cangurus . Isso porque, na última segunda-feira (19), eles tiveram que capturar pela segunda vez Irwin, que escapou da fazenda onde vive e saiu pulando pelas ruas.



Na primeira fuga, ele era apenas um filhote e cabia dentro de uma sacola. No entanto, o animal já está maior e deu trabalho para os agentes. Por sorte, um policial experiente com esse tipo de ocorrência conseguiu recuperar o fujão, que foi levado de volta para casa no banco de trás da viatura.