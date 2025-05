Homem enfrenta, estrangula e mata coiote que o atacou na Carolina do Norte Após ser mordido, vítima lutou por dez minutos até garantir que animal não atacasse mais ninguém Internacional|Do R7 21/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h15 ) twitter

James Pulliam brigou com coiote e saiu apenas com ferimentos em uma das mãos Reprodução de vídeo/WTVD

Um homem identificado como James Pulliam foi hospitalizado após ser atacado por um coiote em Roxboro, na Carolina do Norte (EUA). O incidente ocorreu perto de um condomínio residencial cercado por área de mata. Ele lutou contra o animal e o matou durante a briga.

Segundo relatos de vizinhos, animais como coiotes já eram vistos e ouvidos com certa frequência na região, mas ninguém havia enfrentado um encontro tão próximo quanto Pulliam na noite de sexta-feira (16).

Ele contou que sentiu algo estranho no ar enquanto fazia sua pausa para fumar no final da entrada do complexo de apartamentos. “Senti que algo estava me observando... parecia que ele estava me caçando”, disse o homem ao jornal The News and Observer.

‌



De repente, o coiote saiu da mata e avançou contra ele. Pulliam tentou se defender chutando e jogando pedras, mas acabou caindo no chão, momento em que o animal o mordeu repetidamente.

‌



Na luta, ele conseguiu segurar o coiote no ar e, após jogá-lo no chão, continuou tentando escapar da investida. No entanto, o animal não desistiu e o ataque prosseguiu.

‌



Com a mão esquerda mordida, Pulliam relatou que teve que arrancá-la da boca do animal para, então, começar a estrangular o coiote. Ele segurou o animal pelo pescoço por cerca de dez minutos, até a chegada da polícia.

Após garantir que o coiote estava morto para evitar mais ataques na vizinhança, Pulliam foi levado ao hospital. Ele recebeu atendimento para os ferimentos na mão e tomou doses de vacina antirrábica, as quais ele descreveu como mais dolorosas que as mordidas.

O corpo do coiote foi recolhido pelos Serviços de Animais do Condado de Person para exames, incluindo testes para raiva, visando garantir a segurança pública.

Enquanto se recupera, Pulliam virou um herói local e afirmou que, apesar do medo, sua reação foi uma questão de sobrevivência: “Era ele ou eu”.

