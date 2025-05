Cãezinhos roubam a cena com roupas inspiradas em celebridades no Pet Gala 2025

Cãezinhos roubaram a cena no tapete vermelho do Pet Gala 2025 , evento anual inspirado no famoso baile do Met Gala , realizado na segunda-feira (19) em Nova York. Ambas as celebrações têm o propósito de arrecadar fundos. No caso da cerimônia dedicada aos bichinhos, a captação de recursos é voltada para apoiar causas em defesa dos animais , que deram um show à parte com roupas inspiradas em celebridades — como um lulu da pomerânia que homenageou a cantora Diana Ross.