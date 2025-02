Hurricane, o cão mais condecorado dos EUA, morre aos 16 anos Cão policial mais condecorado da história dos EUA, Hurricane impediu uma invasão à Casa Branca e inspirou uma fundação para ajudar K9 aposentados Internacional|Do R7 19/02/2025 - 10h15 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h15 ) twitter

Hurricane, o cão mais condecorado dos EUA, morre aos 16 anos Divulgação/Hurricane’s Heroes

O pastor-belga malinois Hurricane, reconhecido como o cão policial mais condecorado da história dos Estados Unidos, faleceu na última segunda-feira (17), aos 16 anos.

Seu treinador, Marshall Mirarchi, lamentou a perda: “Por mais que soubéssemos que esse momento chegaria, nada poderia nos preparar para isso. Sentimos sua falta todos os dias. Ele deixou um vazio impossível de ser preenchido.”

Hurricane fez história ao atuar em operações especiais do Serviço Secreto dos EUA. Sua missão mais memorável ocorreu em 2014, quando impediu um intruso de invadir a Casa Branca enquanto o então presidente Barack Obama e sua família estavam no local. O cão foi ferido durante a ação e, em 2016, precisou se aposentar por razões médicas.

Ao longo de sua trajetória, recebeu inúmeras honrarias, como o Prêmio de Mérito do Serviço Secreto dos EUA, o Prêmio de Valor do Departamento de Segurança Interna e a Ordem de Mérito do PDSA. Seu legado também foi eternizado no Guinness Book, ao se tornar o primeiro cão a receber a Medalha de Serviço Distinto dos Animais na Guerra e na Paz.

Além de seu impacto no serviço policial, Hurricane continuou a fazer a diferença após sua aposentadoria. Seu nome inspirou a criação da fundação Hurricane’s Heroes, dedicada a custear tratamentos médicos para cães de trabalho aposentados das forças militares e do governo dos EUA. Desde 2020, a organização já ajudou mais de 150 cães.