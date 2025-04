Idosa tenta recuperar bilhete premiado de R$ 14 mi que doou sem querer nos EUA Mulher nos EUA disse que guardou o bilhete no bolso de uma jaqueta, que foi entregue para caridade Internacional|Do R7 02/04/2025 - 16h36 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h37 ) twitter

Mildred Simoneriluto, de 76 anos, afirmou ter comprado o bilhete em um supermercado Reprodução/Facebook

Uma mulher da Pensilvânia, nos Estados Unidos, enfrenta uma corrida contra o tempo após perder um bilhete de loteria premiado no valor de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14 milhões). O prêmio precisa ser resgatado antes do vencimento, que ocorre no dia 8 de maio.

Mildred Simoneriluto, de 76 anos, afirmou ter comprado um bilhete da loteria Cash 5 em um supermercado Shop n’ Save, em Murrysville, Pensilvânia, em maio de 2024. Duas semanas depois, ao descobrir que havia sido a ganhadora do prêmio milionário, percebeu que havia perdido o bilhete.

Em entrevista à emissora WTAE, afiliada da ABC, Simoneriluto disse que guardou o bilhete no bolso de uma jaqueta, posteriormente doada para caridade. “Não há palavras para isso”, declarou a mulher.

A peça de roupa foi entregue à organização Veterans of Vietnam America, que arrecada doações para veteranos em todo o país. As roupas doadas foram recolhidas por uma empresa chamada Pickup Please, que redistribui os itens para diferentes localidades dentro e fora dos Estados Unidos.

Simoneriluto relatou que retornou ao supermercado “mais de cem vezes”, mas foi informada de que nada poderia ser feito.

Regras e casos recentes

De acordo com a Loteria da Pensilvânia, o jogo Cash 5 com Quick Cash é o único do estado que permite ao ganhador retirar o valor integral do prêmio de imediato.

Prêmios de loteria frequentemente geram controvérsias nos Estados Unidos. No início deste ano, autoridades do Texas investigaram uma ganhadora de US$ 83,5 milhões (cerca de R$ 472 milhões), após a descoberta de que o bilhete havia sido adquirido por meio de um aplicativo de entrega.

Em outro episódio, um jovem de 22 anos gerou polêmica nas redes sociais ao se recusar a dividir com a família um prêmio de US$ 25 mil (cerca de R$ 142 mil).

