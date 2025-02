Veja vídeo do momento que funcionária de lotérica furta bilhete premiado no DF Mulher finge jogar bilhete fora e depois o recupera da lixeira; polícia investiga o caso Brasília|Do R7 21/01/2025 - 18h53 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h20 ) twitter

Imagens de segurança adquiridas em primeira mão pela RECORD mostram o momento em que uma funcionária de lotérica do Distrito Federal furta um bilhete premiado da Mega-Sena no valor de R$ 34 mil. O caso aconteceu no Taguacenter, em 13 de janeiro, e é investigado pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Veja acima:

Funcionária admitiu crime e foi demitida Produção: Eliane Souza/Record Brasília

Nas filmagens, é possível ver que a funcionária finge que rasga o bilhete e o joga fora, mas depois o retira da lixeira. Segundo a ocorrência, a ganhadora estava com o bilhete premiado quando foi para a casa lotérica resgatar a quantia em dinheiro, mas a atendente alegou que não havia premiação.

Quando voltou para casa, a mulher conseguiu confirmar que o bilhete estava mesmo premiado e retornou ao local para relatar o ocorrido. Com a denúncia, o proprietário da lotérica resgatou as imagens de segurança que mostraram a atendente retirando o bilhete premiado do lixo, verificando a premiação e o guardando com ela.

Confrontada, a funcionária confessou que tinha furtado o bilhete porque estava com dificuldades financeiras.

A atendente foi desligada por justa causa e o bilhete premiado foi devolvido à vítima. Segundo a polícia, o prêmio de R$ 34.367,81 está sendo resgatado pela Caixa Econômica Federal. O caso segue sob investigação.