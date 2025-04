Entenda como ficam as relações comerciais no mundo com possíveis retaliações às tarifas de Trump

As taxações de 25% sobre todas as importações previstas pelo presidente americano, Donald Trump, podem gerar um impacto de US$ 1,4 trilhão (aproximadamente R$ 8 trilhões, na cotação atual) na economia mundial. A decisão também deve refletir em alta de preços nos Estados Unidos.



Um estudo realizado por economistas da Universidade de Aston, no Reino Unido, examina como as retaliações forçariam mudanças complexas no comércio global, com início na América do Norte, se espalhando para a Europa e para o resto do mundo.