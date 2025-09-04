Idoso de 93 anos mata a esposa a facadas após discussão: ‘Não aguentava mais’ Homem foi encontrado coberto de sangue pela polícia e confessou o crime; a mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu Internacional|Do R7 04/09/2025 - 13h09 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Idoso de 93 anos, James Pate, é acusado de assassinar sua esposa de 80 anos, Cheryl Pate, em Pekin, Illinois.

O crime ocorreu durante uma discussão no carro, onde James desferiu várias facadas em Cheryl.

Cheryl foi socorrida, mas não sobreviveu aos ferimentos, que foram considerados mortais pela autópsia.

James confessou que acumulava mágoas e estava prestes a se divorciar, sendo acusado de homicídio em primeiro grau. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

James Pate, de 93, foi acusado de homicídio em primeiro grau Reprodução

Um crime chocante abalou a cidade de Pekin, em Illinois (Estados Unidos). Um idoso de 93 anos foi preso e acusado de assassinar a própria esposa dentro do carro do casal. Segundo documentos obtidos pela imprensa local, James Pate teria confessado à polícia que, durante uma discussão, estapeou a mulher, Cheryl Pate, de 80 anos, e em seguida puxou uma faca que estava no console do veículo, desferindo vários golpes no pescoço da vítima.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou o idoso coberto de sangue. Cheryl foi levada às pressas para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento, James admitiu que estava prestes a se divorciar da esposa e que acumulava mágoas antigas. Ele afirmou aos agentes que “não aguentava mais”.

Não se sabe ao certo por quanto tempo o casal estava junto. A autópsia confirmou que Cheryl morreu em decorrência de múltiplos ferimentos cortantes e contundentes, descritos como “incompatíveis com a vida e insuperáveis”.

O Departamento de Polícia de Pekin informou que James Pate foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. Já a Procuradoria do Condado de Tazewell entrou com um pedido para que ele não tenha direito à liberdade provisória enquanto aguarda julgamento.

Perguntas e Respostas O que aconteceu em Pekin, Illinois? Um crime ocorreu na cidade de Pekin, Illinois, onde um idoso de 93 anos foi preso por assassinar sua esposa, de 80 anos, dentro do carro do casal. Quem é o suspeito e a vítima? O suspeito é James Pate, de 93 anos, e a vítima é Cheryl Pate, de 80 anos. Como o crime foi cometido? Durante uma discussão, James Pate estapeou Cheryl e, em seguida, usou uma faca que estava no console do veículo para desferir vários golpes no pescoço dela. O que aconteceu quando a polícia chegou ao local? Quando a polícia chegou, encontrou James coberto de sangue. Cheryl foi levada rapidamente para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Qual foi a declaração do suspeito após o crime? James admitiu aos policiais que estava prestes a se divorciar de Cheryl e que acumulava mágoas antigas, afirmando que "não aguentava mais". Qual foi a causa da morte da vítima? A autópsia confirmou que Cheryl morreu devido a múltiplos ferimentos cortantes e contundentes, considerados "incompatíveis com a vida e insuperáveis". Quais são as consequências legais para o suspeito? James Pate foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau. A Procuradoria do Condado de Tazewell solicitou que ele não tenha direito à liberdade provisória enquanto aguarda julgamento.