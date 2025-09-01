Polícia usa cabo para ‘laçar’ carro durante perseguição nos EUA; assista
Autoridades utilizaram dispositivo com rede de náilon para imobilizar veículo roubado na última quinta-feira (28)
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A polícia de Livonia, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, utilizou um dispositivo incomum para interromper a fuga de um carro roubado na última quinta-feira (28). Um vídeo da ação, que viralizou nas redes sociais, mostra os agentes usando um cabo para imobilizar o veículo.
Leia mais
Nas imagens, é possível ver o dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, sendo fixado ao eixo traseiro do carro conduzido pelo suspeito. Nesse momento, a viatura freia, e o veículo perseguido, preso pelo cabo, não consegue prosseguir.
Durante as tentativas de acelerar, o veículo acaba perdendo o eixo traseiro, que é arrancado, junto com as rodas, pelo cabo. Em seguida, os policiais cercam o carro rapidamente. A ação dura menos de 30 segundos (assista abaixo).
De acordo com o canal de notícias CBS News, o dispositivo, criado por Leonard Stock, já foi utilizado em 1.500 missões bem-sucedidas em departamentos de polícia de 35 estados americanos.
Stock afirmou ao canal que a ideia do dispositivo surgiu enquanto ele assistia a um programa sobre perseguições policiais.
O Departamento de Polícia de Livonia, único em Michigan a usar o dispositivo, já aplicou o cabo com sucesso em outras ocasiões. Em julho, a ferramenta foi usada para parar um motorista suspeito de dirigir embriagado que fugiu de uma abordagem policial.
A polícia recebe treinamento de um dia para operar o dispositivo, que consiste em uma rede de náilon disparada na roda do veículo suspeito, a critério do agente policial, de acordo com a CBS News.
Perguntas e Respostas
Qual foi a ação da polícia de Livonia em Michigan?
A polícia de Livonia, no estado de Michigan, utilizou um dispositivo para interromper a fuga de um carro roubado na última quinta-feira (28). Um vídeo da ação mostra agentes usando um cabo para imobilizar o veículo.
Como o dispositivo foi utilizado durante a perseguição?
O dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, foi fixado ao eixo traseiro do carro conduzido pelo suspeito. Quando a viatura freou, o veículo perseguido, preso pelo cabo, não conseguiu prosseguir. Durante as tentativas de acelerar, o carro perdeu o eixo traseiro, que foi arrancado pelo cabo, e os policiais cercaram o veículo rapidamente.
Qual é a origem do dispositivo utilizado pela polícia?
O dispositivo foi criado por Leonard Stock e já foi utilizado em 1.500 missões bem-sucedidas em departamentos de polícia de 35 estados americanos. Stock afirmou que a ideia surgiu enquanto assistia a um programa sobre perseguições policiais.
O Departamento de Polícia de Livonia já havia utilizado o dispositivo antes?
Sim, o Departamento de Polícia de Livonia, que é o único em Michigan a usar o dispositivo, já aplicou o cabo com sucesso em outras ocasiões. Em julho, a ferramenta foi usada para parar um motorista suspeito de dirigir embriagado que fugiu de uma abordagem policial.
Como os policiais são treinados para usar o dispositivo?
A polícia recebe um treinamento de um dia para operar o dispositivo, que consiste em uma rede de náilon disparada na roda do veículo suspeito, a critério do agente policial.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp