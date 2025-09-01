Polícia usa cabo para ‘laçar’ carro durante perseguição nos EUA; assista Autoridades utilizaram dispositivo com rede de náilon para imobilizar veículo roubado na última quinta-feira (28) Internacional|Do R7 01/09/2025 - 11h51 (Atualizado em 01/09/2025 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A polícia de Livonia, Michigan, usou um cabo para imobilizar um carro roubado durante uma perseguição.

O dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, é fixado ao eixo traseiro do veículo.

A ação é rápida, durando menos de 30 segundos, e já foi utilizada com sucesso em 1.500 missões em 35 estados.

Os policiais recebem um treinamento de um dia para operar o dispositivo, que é disparado na roda do veículo suspeito. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dispositivo policial arranca eixo traseiro de carro utilizado por suspeito durante fuga nos EUA Divulgação/Departamento de Polícia de Livonia

A polícia de Livonia, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, utilizou um dispositivo incomum para interromper a fuga de um carro roubado na última quinta-feira (28). Um vídeo da ação, que viralizou nas redes sociais, mostra os agentes usando um cabo para imobilizar o veículo.

Nas imagens, é possível ver o dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, sendo fixado ao eixo traseiro do carro conduzido pelo suspeito. Nesse momento, a viatura freia, e o veículo perseguido, preso pelo cabo, não consegue prosseguir.

Durante as tentativas de acelerar, o veículo acaba perdendo o eixo traseiro, que é arrancado, junto com as rodas, pelo cabo. Em seguida, os policiais cercam o carro rapidamente. A ação dura menos de 30 segundos (assista abaixo).

🚔Watch till the end!



In Michigan, police stopped a stolen car in a rather unusual way: they ripped out its rear axle.



Dashcam footage shows officers using a special grappler cable to bring the car to a halt. The driver desperately tried to speed off, but it didn’t work. pic.twitter.com/ggBQex1eVJ — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2025

De acordo com o canal de notícias CBS News, o dispositivo, criado por Leonard Stock, já foi utilizado em 1.500 missões bem-sucedidas em departamentos de polícia de 35 estados americanos.

‌



Stock afirmou ao canal que a ideia do dispositivo surgiu enquanto ele assistia a um programa sobre perseguições policiais.

O Departamento de Polícia de Livonia, único em Michigan a usar o dispositivo, já aplicou o cabo com sucesso em outras ocasiões. Em julho, a ferramenta foi usada para parar um motorista suspeito de dirigir embriagado que fugiu de uma abordagem policial.

‌



A polícia recebe treinamento de um dia para operar o dispositivo, que consiste em uma rede de náilon disparada na roda do veículo suspeito, a critério do agente policial, de acordo com a CBS News.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual foi a ação da polícia de Livonia em Michigan? A polícia de Livonia, no estado de Michigan, utilizou um dispositivo para interromper a fuga de um carro roubado na última quinta-feira (28). Um vídeo da ação mostra agentes usando um cabo para imobilizar o veículo. Como o dispositivo foi utilizado durante a perseguição? O dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, foi fixado ao eixo traseiro do carro conduzido pelo suspeito. Quando a viatura freou, o veículo perseguido, preso pelo cabo, não conseguiu prosseguir. Durante as tentativas de acelerar, o carro perdeu o eixo traseiro, que foi arrancado pelo cabo, e os policiais cercaram o veículo rapidamente. Qual é a origem do dispositivo utilizado pela polícia? O dispositivo foi criado por Leonard Stock e já foi utilizado em 1.500 missões bem-sucedidas em departamentos de polícia de 35 estados americanos. Stock afirmou que a ideia surgiu enquanto assistia a um programa sobre perseguições policiais. O Departamento de Polícia de Livonia já havia utilizado o dispositivo antes? Sim, o Departamento de Polícia de Livonia, que é o único em Michigan a usar o dispositivo, já aplicou o cabo com sucesso em outras ocasiões. Em julho, a ferramenta foi usada para parar um motorista suspeito de dirigir embriagado que fugiu de uma abordagem policial. Como os policiais são treinados para usar o dispositivo? A polícia recebe um treinamento de um dia para operar o dispositivo, que consiste em uma rede de náilon disparada na roda do veículo suspeito, a critério do agente policial.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp