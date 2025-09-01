Logo R7.com
Polícia usa cabo para ‘laçar’ carro durante perseguição nos EUA; assista

Autoridades utilizaram dispositivo com rede de náilon para imobilizar veículo roubado na última quinta-feira (28)

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A polícia de Livonia, Michigan, usou um cabo para imobilizar um carro roubado durante uma perseguição.
  • O dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, é fixado ao eixo traseiro do veículo.
  • A ação é rápida, durando menos de 30 segundos, e já foi utilizada com sucesso em 1.500 missões em 35 estados.
  • Os policiais recebem um treinamento de um dia para operar o dispositivo, que é disparado na roda do veículo suspeito.

Dispositivo policial arranca eixo traseiro de carro utilizado por suspeito durante fuga nos EUA Divulgação/Departamento de Polícia de Livonia

A polícia de Livonia, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, utilizou um dispositivo incomum para interromper a fuga de um carro roubado na última quinta-feira (28). Um vídeo da ação, que viralizou nas redes sociais, mostra os agentes usando um cabo para imobilizar o veículo.

Nas imagens, é possível ver o dispositivo, chamado de cabo de contenção policial, sendo fixado ao eixo traseiro do carro conduzido pelo suspeito. Nesse momento, a viatura freia, e o veículo perseguido, preso pelo cabo, não consegue prosseguir.

Durante as tentativas de acelerar, o veículo acaba perdendo o eixo traseiro, que é arrancado, junto com as rodas, pelo cabo. Em seguida, os policiais cercam o carro rapidamente. A ação dura menos de 30 segundos (assista abaixo).

De acordo com o canal de notícias CBS News, o dispositivo, criado por Leonard Stock, já foi utilizado em 1.500 missões bem-sucedidas em departamentos de polícia de 35 estados americanos.


Stock afirmou ao canal que a ideia do dispositivo surgiu enquanto ele assistia a um programa sobre perseguições policiais.

O Departamento de Polícia de Livonia, único em Michigan a usar o dispositivo, já aplicou o cabo com sucesso em outras ocasiões. Em julho, a ferramenta foi usada para parar um motorista suspeito de dirigir embriagado que fugiu de uma abordagem policial.


A polícia recebe treinamento de um dia para operar o dispositivo, que consiste em uma rede de náilon disparada na roda do veículo suspeito, a critério do agente policial, de acordo com a CBS News.

