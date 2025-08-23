Índia: ministro diz que negociações comerciais com os EUA ainda estão acontecendo País asiático recebeu imposição de tarifas de 50% em resposta à contínua compra de petróleo russo por Nova Délhi Internacional|Do Estadão Conteúdo 23/08/2025 - 09h43 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h45 ) twitter

Índia afirma que está em negociação sobre tarifas americanas de 50% Reprodução/RECORD - Arquivo/Reprodução/RECORD - Arquivo

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou que as negociações comerciais com os EUA continuam , mas ressaltou que “há linhas” que Nova Délhi precisa defender, ao participar de um painel em evento promovido pelo Economic Times, neste sábado (23).

“As negociações ainda estão acontecendo, no sentido em que ninguém disse que elas estavam encerradas ”, disse. “Temos linhas a serem mantidas e defendidas, elas devem ficar claras nas negociações. Com isso em mente, vamos ver o que conseguimos”, acrescentou. Para Jaishankar, é direito da Índia tomar decisões em “interesse nacional”.

No fim de julho, a Casa Branca informou que a Índia estaria sujeita a uma tarifa recíproca de 25%, mas no início de agosto o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou ordem executiva que impõe tarifa adicional de 25% sobre as exportações indianas ao país, em resposta à contínua compra de petróleo russo por Nova Délhi.

Suspensão de serviços postais

O Departamento dos Correios da Índia, do Ministério das Comunicações, anunciou que deixará de receber a maior parte das remessas postais para os EUA a partir de 25 de agosto, em comunicado oficial divulgado neste sábado. A mudança acontece após a alteração de regras alfandegárias americanas, sob a qual a isenção de minimis para bens avaliados em até US$ 800 será retirada a partir de 29 de agosto de 2025.

‌



“Todos os itens postais internacionais destinados aos EUA, independentemente de seu valor, estarão sujeitos a direitos aduaneiros conforme o quadro tarifário específico do país da Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA)”, explica nota.

De acordo com o texto da administração indiana, no entanto, itens até o valor de US$100 continuarão isentos de impostos, mesmo valor que ainda será recebido pelos correios.

‌



“O Departamento está monitorando de perto a situação em evolução em coordenação com todas as partes interessadas, e todos os esforços estão sendo feitos para normalizar os serviços o mais rápido possível”, acrescenta.

