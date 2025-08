Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda

Após cinco rodadas de negociações, Índia e Estados Unidos ainda não chegaram a um acordo comercial. Autoridades indianas acreditavam garantir pacto que limitasse as tarifas americanas em 15%, o que não foi confirmado pelo governo de Donald Trump .



A partir desta quinta-feira (7), produtos indianos devem ser taxados em 25%. O presidente americano ainda assinou, nesta quarta (6), um decreto que impõe uma taxa adicional de 25% em resposta à “compra contínua de petróleo russo”.



Vitelio Brustolin, pesquisador e professor de relações internacionais, compara a situação da Índia com a do Brasil , que teve um aumento nas importações de óleo diesel russo desde o início da guerra.



“Se o Brasil é contra essa guerra e contra a invasão da Ucrânia, não deveria estar comprando óleo diesel russo. É por isso que a Índia está sendo sancionada e na sexta-feira serão anunciadas sanções adicionais, porque o Putin não vai fechar nenhum cessar-fogo até sexta. Provavelmente essas sanções também afetarão o Brasil”, diz Brustolin em entrevista ao Conexão Record News .