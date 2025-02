Pescador desaparece na Austrália após ser puxado para o mar por tubarão Autoridades seguem em busca de Paul Barning, desaparecido após ser arrastado para o mar; incidente é considerado raro na região Internacional|Do R7 25/02/2025 - 11h22 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h23 ) twitter

Autoridades seguem em busca de Paul Barning Reprodução/Instagram

Um pescador australiano desapareceu no último domingo (23) após ser arrastado para o mar por um tubarão-mako durante uma competição de pesca em Port Stephens, na Austrália.

Paul Barning participava do torneio quando ficou preso na própria linha de pesca ao fisgar o animal de grande porte.

Segundo a emissora ABC, o tubarão submergiu repentinamente, puxando o pescador para a água. Equipes de resgate ainda buscam por Paul, mas seu paradeiro permanece desconhecido. O superintendente da polícia de Nova Gales do Sul, Joe McNulty, destacou que casos como esse são extremamente raros e afirmou não conhecer precedentes semelhantes no país. “Acreditamos que o tubarão era muito grande. A embarcação deles tinha apenas 6,8 metros de comprimento”, explicou.

As autoridades informaram que Paul não usava colete salva-vidas no momento do incidente, o que pode ter comprometido suas chances de sobrevivência. Ainda não está claro se o pescador foi atacado pelo tubarão após cair no mar ou se enfrentou dificuldades ao tentar se desvencilhar da linha de pesca presa ao seu corpo.

Outro fator que desafia as buscas é a alta atividade marinha na região. Com temperaturas entre 25°C e 27°C e correntes rápidas, a área tem atraído diversos peixes de grande porte, o que levanta a hipótese de que Paul possa ter sido atacado por outro animal.

Os tubarões-mako podem atingir até 4 metros de comprimento e estão entre os predadores mais rápidos e agressivos dos oceanos. Sua alimentação inclui lulas, atuns e peixes-espada, e eles possuem poucos predadores naturais, sendo ocasionalmente caçados por tubarões maiores e orcas.

As buscas pelo pescador continuam, mas as autoridades alertam para as condições desafiadoras do local. O caso segue em investigação.