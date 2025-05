Intuição dos pais é melhor que sinais vitais para detectar doenças infantis, aponta estudo Pesquisa australiana reforça importância de ouvir familiares antes de fechar diagnóstico de paciente Internacional|Do R7 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudo foi realizado por especialistas da Monash University, em Melbourne, na Austrália Myriams-Fotos/Pixabay

Um estudo realizado por especialistas da Monash University, em Melbourne, na Austrália, revelou que a intuição dos pais é um indicador mais eficiente para identificar doenças críticas em crianças do que os sinais vitais tradicionalmente usados na avaliação clínica.

A pesquisa analisou quase 190 mil atendimentos de emergência infantil e reforçou a importância de incluir os familiares no processo de cuidado hospitalar.

De acordo com o levantamento, divulgado na revista Lancet Child and Adolescent Health, em 19,3% dos casos os pais manifestaram preocupação com a piora da saúde do filho antes que os sinais vitais apontassem qualquer deterioração.

‌



A preocupação dos cuidadores esteve fortemente associada à necessidade da criança receber suporte respiratório ou ventilação mecânica.

‌



A pesquisa também mostrou que crianças cujos pais expressaram inquietação tinham quatro vezes mais chances de serem admitidas em unidades de terapia intensiva (UTI), em comparação com aquelas cujos responsáveis não manifestaram tais preocupações.

‌



Essa associação foi mais significativa do que indicadores como ritmo cardíaco, frequência respiratória ou pressão arterial anormais.

O estudo destaca que as crianças com pais preocupados apresentaram maior gravidade clínica, maior probabilidade de internação e ficaram internadas quase três vezes mais do que as demais. Os autores defendem que considerar a percepção dos familiares pode acelerar intervenções e melhorar os desfechos.

Segundo a médica Erin Mills, uma das autoras do estudo, “os pais são especialistas em seus filhos, mas infelizmente casos em que suas vozes não são ouvidas e desfechos trágicos acontecem são comuns. Queremos mudar essa realidade.” Ela ressalta que a preocupação dos pais é um sinal que não pode ser ignorado e defende que eles devem ser considerados parte integrante da equipe de cuidado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5