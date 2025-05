Família volta de férias e encontra invasor bêbado no sofá de casa na Austrália Após viagem ao Nepal, moradores descobrem residência saqueada e ocupada por desconhecidos; prejuízo estimado é de US$ 50 mil Internacional|Do R7 14/05/2025 - 21h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 21h04 ) twitter

Casa ficou bem danificada após invasão GoFundMe

Uma família de Shepparton, na Austrália, enfrentou uma situação traumática ao retornar de férias e encontrar a casa que alugam completamente e depredada por ocupantes ilegais. O incidente ocorreu no início de maio, após uma viagem de três semanas ao Nepal para visitar parentes.

O médico Sanjay Kuikel, sua esposa Nilima Gautam e seus dois filhos chegaram em casa e se depararam com um homem bêbado sentado no sofá, assistindo televisão, fumando e comendo pizza como se fosse morador do local. A cena chocante foi agravada pelo fato de a residência estar completamente revirada e saqueada.

Segundo a família, os invasores levaram cerca de US$ 50 mil (cerca de R$ 281 mil) em pertences, incluindo joias de ouro e prata, roupas, utensílios domésticos, objetos das crianças e até o colar de casamento de Nilima, herdado de seu falecido pai. A experiência foi descrita como aterrorizante, especialmente com os filhos presentes.

‌



Após chamar a polícia, o invasor foi retirado do local, mas retornou diversas vezes, alegando que a casa agora era dele. Durante o período da ocupação, ele levou para a residência drogas, bebidas alcoólicas, alimentos e produtos de higiene, transformando o lar em um ponto de uso.

‌



Relatos de vizinhos indicam que entre 17 e 20 pessoas circulavam diariamente pela casa, o que resultou em diversas chamadas à polícia devido ao comportamento desordeiro dos invasores. A situação levou a família a deixar o imóvel e buscar abrigo temporário.

‌



Com os danos causados e a sensação de insegurança, Kuikel criou uma campanha no GoFundMe com o objetivo de arrecadar US$ 10 mil (cerca de R$ 56 mil) para reconstruir a vida da família.

O médico relatou que a invasão abalou profundamente o bem-estar emocional de todos, destacando a necessidade urgente de ajuda para encontrar moradia estável e substituir itens essenciais para as crianças. “Dediquei minha carreira a cuidar dos outros — agora sou eu quem precisa de apoio”, declarou.

As autoridades continuam investigando o caso, enquanto a família tenta recuperar a estabilidade. Os responsáveis pela ocupação ilegal ainda não foram formalmente identificados ou acusados.

