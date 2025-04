iPhone pode ficar mais caro após taxação de Trump a países asiáticos; entenda Cerca de 90% dos telefones da Apple são produzidos na China, que foi taxada em 34% Internacional|Do R7 04/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h04 ) twitter

As grandes big techs também foram impactadas pelas medidas. Reprodução/ Site Apple

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (2) novas tarifas de importação, que variam entre 10% e 49% e afetam diferentes países. As grandes big techs também foram impactadas pelas medidas.

Já na manhã seguinte ao anúncio, as ações da Apple registraram forte queda, reflexo direto das novas taxas aplicadas sobre produtos vindos de países asiáticos. A nova taxação passa a valer neste sábado (5).

Para o vice-presidente de pesquisa da Counterpoint Research, Neil Shah, Donald Trump tenta forçar as grandes marcas a abrirem fábricas e produzirem seus produtos dentro dos Estados Unidos.

“A lógica [de Trump] talvez seja tornar um telefone tão caro que as marcas vão querer produzi-lo nos EUA. O problema é que isso não vai acontecer sem grandes subsídios e com mão de obra barata e qualificada. Não há nenhuma vantagem em produzir nos EUA”, disse.

‌



Por que os países asiáticos?

Os Estados Unidos são grandes importadores de produtos do continente asiático. Ainda assim, o “tarifaço” será aplicado principalmente a países com os quais os EUA mantêm um déficit comercial, ou seja, quando o volume de importações supera o de exportações. Os países asiáticos, nesse contexto, foram os principais alvos das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A China foi taxada em 34%; o Vietnã, em 46%, e a Índia em 26%, enquanto Japão teve 24%, a Coreia do Sul, 25%, e Taiwan, 32%.

‌



Todos esses países são fornecedores de empresas de tecnologia. Eles fornecem desde a fabricação completa de um smartphone, por exemplo, a equipamentos para construção de datacenters ou treinamentos de inteligência artificial.

Em 2017, o CEO da Apple, Tim Cook, explicou ao programa 60 Minutes, a razão da empresa concentrar a manufatura de produtos da marca na China.

‌



“A razão é expertise, e a quantidade de expertise em uma só localidade, além do tipo de expertise”, disse.

Para produzir o iPhone são necessárias “ferramentas muito avançadas”, acrescentou.

De acordo com o CEO, na China a quantidade de pessoas capacitadas que poderiam montar um iPhone é muito superior ao encontrado nos Estados Unidos.

“Você poderia encher vários campos de futebol com pessoas especializadas”, finaliza.

O iPhone vai ficar mais caro?

Segundo a Evercore ISI, cerca de 90% dos telefones da Apple são produzidos na China, e com a nova taxação de 34%, o preço do iPhone tende a acompanhar os novos valores.

Com a maioria dos iPhones do mundo sendo fabricados por lá, nos últimos anos, a Apple buscou diversificar os lugares para aliviar o preço de produção de seus produtos.

A estratégia adotada pela big tech foi redistribuir a fabricação de seus demais produtos para outros países asiáticos, como Índia e Vietnã, buscando minimizar os impactos das tarifas e manter a cadeia de produção ativa.

Sendo assim, Macbooks, iPads, Apple Watches e AirPods são fabricados na Malásia, Vietnã e Tailândia que sofreram 36% de taxação no novo decreto.

Para completar, muitas peças para a montagem dos produtos vêm de países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

Locais onde são fabricados a maioria dos processadores usados em todo o mundo.

