Irã diz que 50 cavalos de corrida morreram após explosão de míssil no oeste do país A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial Internacional|Do R7 15/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 15/06/2025 - 11h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irã diz que 50 cavalos de corridas morreram após explosão de míssil no oeste do país IRNA/X/Divulgação @IrnaEnglish

Uma agência de notícias iraniana afirmou que cerca de 50 cavalos foram mortos em um ataque de míssil israelense a um centro de criação dos animais de corrida na Vila Olímpica de Kermanshah na manhã deste domingo (15).

A rivalidade entre os países tem se intensificado pelo avanço do programa nuclear iraniano, que Israel considera uma ameaça existencial, e pelo apoio do Irã a grupos terroristas como oHamase oHezbollah.

Mais cedo, o exército de Israel afirmou ter atingido “mais de 80” alvos em Teerã, capital do Irã, neste domingo (15), entre eles, a sede do Ministério da Defesa iraniano. Este é o terceiro dia de confronto entre os dois países no Oriente Médio.

Israel diz que seus alvos são locais relacionados ao suposto trabalho iraniano com armas nucleares, mas o regime do Irã nega.

‌



O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse neste domingo que, se os ataques israelenses ao Irã pararem, “nossas respostas também cessarão”.

Os israelenses ainda mencionam que a sede do SPND, a organização de inovação e pesquisa defensiva do Irã, que segundo autoridades israelenses e ocidentais seria responsável pelo trabalho relacionado a armas nucleares, também foi atingida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp